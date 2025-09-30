La Oktoberfest toma el relevo de la almeja en Poio

La Praza da Granxa aún vive la resaca de la Festa da Ameixa del pasado fin de semana y ya se prepara para otra cita gastronómica, Campelo acoge el viernes y el sábado, 3 y 4 de octubre, la undécima edición de la Oktoberfest, que mezcla el gusto por la cerveza con la gastronomía de calidad y música en directo. El alcalde, Ángel Moldes, y los ediles de Festexos e Cultura, Fran Dasilva y Natalia Sabarís, acompañaron este martes a la Asociación Cultural e Deportiva de Campelo en la presentación de la programación de la fiesta, con la que colabora el Concello.

La fiesta arranca el viernes a las 20.00 horas. Además de las actuaciones de Son das Tabernas y DJ Arro, también se organizarán ludotecas infantiles en el local social. El sábado la sesión vermú será a partir de las 13.00 horas con la música en directo de Terapia de Grupo, por la tarde se organizarán juegos populares en la Praza da Granxa y ya por la noche, además de los conciertos de la Orquestra Neverloura y DJ Arrow, también se incluyen actividades para los más pequeños. En la parte gastronómica, junto con la degustación de diferentes tipos de cerveza, también se podrá consumir variedades de salchichas, codillos y hamburguesas a precios populares.

Con respeto al autobús lanzadera, funcionará de manera gratuita el sábado desde las 21.00 hasta las tres de la madrugada, con salida de la iglesia de San Roque, en Pontevedra, y recorrido por el Pazo de Ferreirós, Combarro, A Seara y Campelo.