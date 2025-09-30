Octubre desata «Pontevedra, capital gastro»

El mes de octubre contará con un programa gastronómico de alto nivel para el disfrute de vecinos y visitantes. Se trata de «Pontevedra, capital gastro», una propuesta con más de 60 jornadas «para gozar de la cultura culinaria», según explicó ayer la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías. Para la nacionalista, esta es una apuesta seria por «consolidar la ciudad como referente gastronómico» de cara a la captación de un mayor número de turistas. Así como de vecinos de otros municipios y otros puntos de Galicia que vean a Pontevedra como una ciudad donde disfrutar de la cultura de la buena mesa.

Gulías incidió en que «se trata de un programa continuado que convertirá al Mercado de Abastos en el epicentro de la cultura culinaria de la ciudad». Incluye actividades para el público en general, de la mano del «Pontevedra Gastrofest» cuyas fechas están vinculadas a la tradición gallega como la celebración del magosto. Además de citas para personal cualificado en el área. También la incorporación de nuevos talentos en cocina mediante la implicación de la ciudad junto al centro de formación profesional Carlos Oroza, en «Promoción de novos talentos da cociña atlántica», dirigido a menores de 30 años. Con el llamado «Mercado do emprendemento» se permitirá también que diversos proyectos de hostelería y restauración pongan a prueba sus modelos de negocio en los puestos de la plaza.

Junto con la profundización en las técnicas culinarias y el disfrute general de las propuestas gastronómicas habrá también tiempo para sesiones lúdicas donde aprender, más allá del paladar. Es el caso del «Festival de cine gastronómico» con el que el Gobierno municipal quiere reforzar el calado de la programación complementaria de los Premios Feroz, «como un aliciente a mayores», indicaba la edil. Se trata de doce proyecciones con coloquio que se celebrarán en la propia Plaza de Abastos los días 3, 10, 17, 20 y 24 de febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo y 7, 14 y 21 de abril.

Asimismo y para fomentar la movilidad hacia la ciudad de personas de otros punto de la geografía, el Concello piensa fomentar «la participación de los albergues» locales.

Abriendo apetito entre los peregrinos del Camino Portugués

Octubre arranca el programa abierto a todos con «A Mesa do Camiño» desde el día 9, que incluye 30 encuentros culinarios para peregrinos del Camiño Portugués. La propuesta general contempla en total seis planes abiertos al gran público además de un bloque informativo que va dirigido a profesionales del ámbito de la hostelería. Sobre este último, aún no han sido aclarados los contenidos, pero se espera que ocurra en los próximos días para permitir a los interesados gestionar su participación. El plato fuerte llegará en el mes de mayo. Como broche final entre los días 1 y 3 habrá actividades variadas donde el cine se mezclará con showcookings, catas y otros planes interesantes en torno a la cocina.

Una apuesta fuerte

La intención del Concello de Pontevedra es clara; por eso, este programa, que tiene dos líneas de actuación, ha contado con un presupuesto para su desarrollo de 392.747,27 euros, de fondos NextGenerationEU.