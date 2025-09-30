Ser marino, la seducción de una vocación muy viva

«La mar tiene algo que te atrapa y encuentras en ella una vía de escape y una paz mental que me ha traído aquí». «Tenía muy claro que no quería tener un trabajo corriente de 8.00 a 15.00 horas sino que quería estar todos los días superándome a mí mismo y aprendiendo cosas nuevas». Estas son las reflexiones de dos de los aspirantes de primero (como se denomina a los alumnos de primer curso) que este año inician su formación en la Escuela Naval Militar en Marín.

Se trata de María del Mar Olmo García que ingresa en el Cuerpo de Intendencia de la Armada, y su compañero Manuel Velázquez Jiménez que lo ha hecho en el Cuerpo General. Ninguno de los dos procede de una casa con tradición castrense, pero ambos sintieron esa «revelación» por la que renuncian a una vida civil propia de su edad, en la que pueden disfrutar de las ventajas que ofrecen la libertad, el individualismo o la posibilidad de llevar una existencia disoluta. Por acogerse a un régimen donde valores como la disciplina, el esfuerzo o el compañerismo les guían cada día en todas las decisiones y acciones que a partir de ahora tomen. Un paso nada sencillo en un mundo donde lo fluido y la falta de etiquetas para todo coloca a estos jóvenes en las antípodas del resto de sus congéneres. Y que, sin embargo, para ellos es un compromiso que asumen conscientes y felices.

«Me parecía un cambio muy radical en mi vida que no iba a sentar muy bien en mi familia. Sobre todo por la distancia y los sacrificios que requiere esta vida, pero para mi sorpresa la idea fue muy bien recibida», reconoce María del Mar Olmo.

Y es que, como en su caso, la decisión de tomar la vida militar se ha convertido en un orgullo también para la familia de Manuel Velázquez. «En mi casa no hay ningún marino. Sin embargo, siento que mis padres me han sabido enseñar muchos de los valores que casan con el ideario militar. Aún así, pienso que valores como la lealtad, el honor o la disciplina no deberían de relacionarse únicamente con el ámbito militar ya que son beneficiosos aplicados a cualquier ámbito de la vida», afirma. Recuerda el momento en el que ya supo definitivamente que iba a entrar en la Escuela. «Les supuso un gran orgullo. Cuando presenté en casa la idea en un principio les pareció algo raro ya que no eran conscientes de lo que era exactamente la Escuela Naval. Mi padre, fue uno de los que más me motivó a conseguir este objetivo porque, aunque él no sea marino, siempre le ha gustado mucho la Armada como institución. Y mi madre siempre me apoyó, aunque a ella no le hiciera gracia que su hijo se fuera tan lejos».

Los días en la Escuela son muy intensos. En la calle el compañerismo no se pone tan a prueba, pero dentro de la Escuela Naval ser un buen compañero es fundamental Manuel Velázquez Jiménez — Aspirante de primero Cuerpo General de la Armada

Ellos representan a los futuros oficiales de la Armada actual. Mujeres y hombres que deberán enfrentarse en apenas cinco años a un mundo lleno de desafíos en el ámbito de la seguridad y la paz. Y que exigirá de ellos su mejor versión tanto profesional como personal, y ser un ejemplo para sus subordinados. Pero, según cuentan ellos mismos, es un reto que asumen con confianza.

«Uno de los identificadores más grandes de un país es su Ejército. No me refiero únicamente al poder militar y armamentístico. Es cierto que la potencia militar es muy importante para la disuasión y en un caso extremo para la guerra, pero el ejército está formado antes que nada de personas», comenta Velázquez. Su compañera añade, «creo que el aporte de la Armada en el ámbito internacional es bastante importante. Si bien es cierto que no tenemos la flota más amplia de todas, nuestros marinos son excelentes. Y como españoles tenemos una habilidad casi ignota para encontrar soluciones creativas a problemas que se salen de lo establecido, lo que en una situación compleja como la de ahora es algo muy valorado. Además tenemos un carácter muy guerrero que nos impulsa a enfrentarnos a cualquier prueba por imposible que parezca», valora Olmo.

Ambos tienen claro que dentro de la Armada están asentando valores para ellos importantes como «el respeto». Pero también cuestiones difíciles de asumir a nivel personal como «aceptar plenamente los errores y corregirlos sin intentar evadir la responsabilidad», y que requieren un alto grado de madurez emocional.

Lo que más me ha sorprendido es la capacidad de resiliencia y el empuje que estoy demostrándome María del Mar Olmo García — Aspirante de primero Cuerpo de Intendencia

A pesar de ello, el cambio de la calle a la Marina es un camino complejo. Por eso, y para ayudarles, desde final del verano han participado en el programa de adaptación a la vida castrense de la Escuela Naval que contempla cuestiones básicas como el funcionamiento y nuevos horarios que regirán sus vidas como alumnos, la profundización en su vocación militar. Y, como no, su formación académica en aspectos técnicos que todo marino debe dominar según el cuerpo al que pertenecen. Junto a Olmo y Velázquez, se formarán también infantes de marina e ingenieros de la Armada. Este año han sido 159 los nuevos aspirantes en la escala de oficiales, tres de ellos procedentes de Ecuador y Perú.

Fuerza interior desconocida

Tras seis semanas, ambos aspirantes valoran lo vivido. «Lo que más me ha sorprendido es la capacidad de resiliencia y el empuje que estoy demostrándome. Sé que soy una persona decidida que cuando se marca metas pone todo su empeño, algunos lo llamarían ser terco, pero las jornadas en la Escuela son largas e intensas y aun así me maravillo muchas noches pensando en lo que traerá el día siguiente y no en lo cansada que me puedo llegar a sentir», dice Olmo quien sueña con «poder participar en misiones humanitarias. Me reconforta saber que he podido ayudar y creo que la Armada es un sitio ideal para cumplir esa meta».

Velázquez también siente un cambio dentro de él. «Te das cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que crees. Los días en la Escuela son muy intensos y tienen muchas actividades por lo que antes de que empiece el día dudas de si realmente podrás aguantar el ritmo. En la calle el compañerismo no se pone tan a prueba, pero dentro de la Escuela Naval ser un buen compañero es fundamental ya que el problema que tiene un compañero hoy puede ser el tuyo de mañana». Y para quienes sientan la llamada de la vocación marina Olmo subraya «no es fácil y no sería realista decir que una Escuela Militar de tanto prestigio es un objetivo sencillo de alcanzar, pero la experiencia esta llena de recompensas». Mientras que Velázquez les dice que «describir la vida militar en una única palabra: sacrificio. Sin embargo, la gratificación se siente por tener un deber como es el de defender a España. Cuando estés teniendo un momento duro, piensa en la ilusión que te hacía cuando todavía no habías cruzado la puerta de Carlos I».

Una jornada frenética en la que se aprende de todo

En la mayoría de los casos los aspirantes que ingresan por primera vez en la Escuela Naval provienen de la vida civil, lo que implica que carecen de experiencias previas en un entorno militar. El cambio de estilo de vida es drástico y deben hacer frente a él en apenas unas semanas. Una adaptación en la que todo el personal del centro castrense se pone a prueba para conseguirlo. Y el que los aspirantes experimentan intensos días de trabajo que comienzan con la diana a las 06.45 horas y acaban a las 22.30 horas, momento en el que la cama les espera para leer, ver una serie o charlar un rato en la camareta. Así un día tras otro entre instrucción militar, guardias, salida en lanchas, entrenamiento en simuladores, asignaturas teóricas como Física y Matemáticas, tiro o actividades deportivas. Por eso, cada día supone un salto cualitativo increíble para ellos en su camino como oficiales de la Armada.