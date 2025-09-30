Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»

Vecinos de las calles Holanda y Dinamarca han vuelto a denunciar la caída de árboles de unas fincas que se encuentran sin control en la manzana que forman estas vías entre la rotonda de entrada a Monte Porreiro y las vías del tren. No es la primera vez que recurren a la prensa para alzar la voz, pero es que no tienen otra salida debido a que, tal y como aseguran, desde el Concello de Pontevedra, no les dan una solución, por lo que se sienten «totalmente abandonados».

«En verano se cayó un árbol y hace unos días otro, con el riesgo que eso para la seguridad de las personas y vehículos que circulan por la calle», explica una de las vecinas.

Algunas de estas fincas son de la empresa Monte Porreiro S.L. «que ya no tiene administrador», mientras que otras «son de propietarios que ni siquiera saben que las tienen por ser herencias, suponemos».

«El caso es que el Concello se desentiende. Nos hemos puesto en contacto con ellos mil veces. Y ahora ya ni nos cogen el teléfono. La última limpieza que se realizó fue en 2018 y 2019. Nos dicen que no hay presupuesto para esto, por lo que cada vez hay más árboles y menos limpieza», se quejan.

«La calle Holanda es la calle para la basura, los gamberros, que también sirve de taller de coches al aire libre...», dicen los vecinos.

Incomunicados

Por si fuera poco, a día de hoy algunas viviendas continúan sin cableado de internet y, por lo tanto, de teléfono fijo: «No se permite el cable aéreo con postes, tiene que ser soterrado y las compañías no quieren asumir el coste. Algunos vecinos se buscaron la vida pasando los cables de otros, pero no todos tienen la opción».

«El caso es que nosotros pagamos nuestro IBI religiosamente, pero al Concello le da igual nuestra situación», concluyen.