Entregan los veinte cheques para comprar en Poio y en Meaño

La plaza del monasterio de Poio fue escenario de la entrega de los premios correspondientes a la campaña «Merca no teu comercio», que se desarrolló entre el 1 y el 15 de septiembre en los municipios de Poio y Meaño.

Entre los consumidores que compraron en los establecimientos de estas localidades durante la iniciativa, se sorteó un total de mil euros, repartidos en veinte tarjetas prepago de 50 euros. Los ganadores recibieron en la mañana de ayer su premio, que deberán emplear en nuevas compras en el comercio de proximidad.

La campaña pretende dinamizar el comercio de proximidad.