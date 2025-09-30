Entregan los veinte cheques para comprar en Poio y en Meaño
REDACCIÓN
Poio
La plaza del monasterio de Poio fue escenario de la entrega de los premios correspondientes a la campaña «Merca no teu comercio», que se desarrolló entre el 1 y el 15 de septiembre en los municipios de Poio y Meaño.
Entre los consumidores que compraron en los establecimientos de estas localidades durante la iniciativa, se sorteó un total de mil euros, repartidos en veinte tarjetas prepago de 50 euros. Los ganadores recibieron en la mañana de ayer su premio, que deberán emplear en nuevas compras en el comercio de proximidad.
La campaña pretende dinamizar el comercio de proximidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo
- La vertiginosa expansión de las plantas invasoras altera el paisaje de Pontevedra ciudad