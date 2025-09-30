Ence certifica dos nuevos montes bajo el estándar internacional de FSC

Ence avanza en la implementación de su Plan de Biodiversidad, pieza clave de su estrategia de sostenibilidad, con nuevas actuaciones que refuerzan la conservación y restauración de hábitats en sus montes patrimoniales. Estas iniciativas responden al "compromiso de la compañía de promover una gestión forestal sostenible que combine la producción responsable con la protección de la biodiversidad, contribuyendo a la creación de valor ambiental y social en los territorios donde opera", según detalla la compañía en un comunicado.

En este marco, la compañía ha certificado dos nuevos montes bajo el estándar de Servicios de los Ecosistemas (SSEE) de FSC, "consolidando su liderazgo en la incorporación de criterios ambientales avanzados en la gestión forestal".

Asimismo, a lo largo de este ejercicio, la compañía restaurará cerca de 300 hectáreas en montes de Galicia y Huelva, "favoreciendo la recuperación de suelos y la mejora de hábitats degradados". En paralelo, Ence está llevando a cabo la creación de ecotonos en sus montes de patrimonio de Galicia, Asturias y Huelva. Se trata de zonas de transición que mejoran la conectividad ecológica y fomentan la diversidad de especies, reforzando así la resiliencia de los ecosistemas forestales.

La compañía, primer gestor forestal privado de España con cerca de 70.000 hectáreas de patrimonio, "refuerza, con estas actuaciones, prácticas forestales que respetan los ciclos naturales, la regeneración de los bosques y la conservación de la biodiversidad, al tiempo que promueve el uso responsable de recursos naturales", añade.