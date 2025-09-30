Edugal, el salón de orientacion educativa, regresa a la ciudad

La XIV edición del Salón de la Oferta de Educación y Formación de Galicia, Edugal, donde se muestra una gran variedad de la oferta educativa para los estudiantes que no tengan clara su formación futura o deseen resolver ciertas dudas, regresa los días 8, 9 y 10 de octubre al Recinto Ferial de Pontevedra. Por ello, durante estos tres días, este salón educativo de referencia se convertirá en un punto de encuentro clave para estudiantes, profesorado, orientadores, familias, responsables de centros educativos y profesionales de la educación.

El certamen tendrá un horario de miércoles a jueves de 10.00 a 18.00 horas, mientras que la jornada del viernes se desarrolla entre las 10.00 y las 15.00 horas. Todos los días, la entrada será libre y gratuita.

Allí, los asistentes encontrarán una amplia oferta de centros educativos y formativos, empresas y entidades que pretenden dar respuesta a las necesidades formativas actuales.

La directora de Edugal, Conchi Pereira, ha explicado que, hasta la fecha, un total de 187 centros han confirmado su asistencia, lo que se traduce en unos 10.000 visitantes. Así, estarán presentes en Edugal tanto centros educativos públicos como concertados y privados, así como escuelas de idiomas, empresas de formación en el extranjero, representantes de los tres campus universitarios gallegos, diferentes fundaciones, empresas con formación profesional dual, conservatorios e incluso está presente la oferta laboral de las Fuerzas Armadas Profesionales, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Todos ellos proceden de diferentes lugares del país, pues aunque fundamentalmente se trata de entidades gallegas, en el encuentro también participarán distintas universidades de otras ciudades, como Madrid o Salamanca. En adición, en Edugal también hay cabida para centros internacionales, como es el caso de una unidad educativa de Portugal que combina juegos con movimientos.

Además habrá talleres, jornadas técnicas y actividades paralelas para complementar la visita y ofrecer información práctica y especializada.

«El año pasado fue un éxito de asistencia, tuvimos 12.000 visitantes de toda Galicia. Este año esperamos que se incremente», ha apuntado Conchi Pereira, que ha reivindicado que será «un escaparate maravilloso».

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, ha manifestado que «la empleabilidad mejora si se tiene un itinerario formativo claro y de eso se encarga Edugal».

En suma, el presidente de la asociación de empresarios de la pequeña y mediana empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo, ha subrayado que Edugal ofrece las claves para escoger una formación de calidad y tomar decisiones informadas sobre el futuro profesional, orientando e impulsando una elección responsable de cara al mercado laboral.