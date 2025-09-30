«Ecommerce Days», el certamen para los que quieran vender por internet

El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge los próximos 9 y 10 de octubre la cuarta edición de «Ecommerce Days», el certamen de referencia para el comercio electrónico y el márketing digital en el Noroeste de España.

Organizado por el clúster del sector, este encuentro se consolida como una cita imprescindible para los profesionales que buscan inspiración, formación avanzada y nuevas oportunidades de negocio. Cuenta con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Pontevedra, que avalan así el crecimiento del sector digital en la comunidad.

Durante dos jornadas, directivos, responsables de marketing digital, marcas, agencias y proveedores participan en un programa que combina conferencias, mesas redondas, entrevistas y talleres prácticos.

El objetivo es ofrecer al sector una visión completa de las tendencias que marcarán su futuro, desde la innovación y la inteligencia artificial hasta la automatización de procesos y nuevos hábitos de consumo, siempre con herramientas y estrategias aplicables desde el primer día.

El programa de Ecommerce Days 2025 cuenta con más de una treintena de expertos nacionales. Entre ellos figuran representantes de compañías líderes como Pc Componentes, Civitatis, Bixum o el Real Club Celta, Leroy Merlín o Cash Converters, junto con profesionales como Xurxo Carreño, creador de contenido, y Konachadas, entre otros.

Una de las señales de identidad del evento serán los «faladoiros», espacios de formación técnica en formato de talleres breves y muy prácticos que se celebran en paralelo a las conferencias principales.

Estas sesiones, de carácter interactivo, permitirán a las personas asistentes profundizar en cuestiones clave del Ecommerce como la optimización del rendimiento web, el posicionamiento orgánico, la integración de la inteligencia artificial en las estrategias de marketing, las nuevas fórmulas de pago o la mejora de la experiencia del cliente.

Los «faladoiros» ofrecen así un aprendizaje próximo y dinámico que complementa las charlas magistrales y facilita la aplicación inmediata de conocimientos.

Uno de los conferenciantes será el chef Pepe Vieira.