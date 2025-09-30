El dragado del Lérez en Pontevedra, a largo plazo

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, recibió a la directiva del Club Naval de Pontevedra para informar sobre la reciente autorización de tres puntos de vertido para los dragados en las Rías Baixas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y de los trámites pendientes para la Xunta de Galicia para dragar el río Lérez fondo de la ría de Pontevedra. El subdelegado adelantó que “Portos de Galicia tiene mucho trabajo por delante, porque debe realizar un proyecto concreto y someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental, un procedimiento que durará no menos de un año”.

Losada celebró que se haya cumplido el compromiso de emitir durante este verano el informe de la Dirección General de Biodiversidad, que habilitó los tres nuevos puntos de vertido propuestos por una comisión mixta constituida entre Puertos de él Estado, Portos de Galicia, las Autoridades Portuarias de Vigo, Marín y Vilagarcía y el Centro de Estudios del Ministerio de Transportes (Cedex). Además, el subdelegado recalcó la importancia de "aportar información veraz y con rigor técnico para contrarrestar las posiciones demagógicas".

El contenido del informe ministerial, “rigurosamente técnico”, subrayó Losada, obliga a que el futuro proyecto de dragado del fondo de la ría de Pontevedra se someta a la evaluación ambiental, que debe ser finalmente validada por el Ministerio de Transición Ecológica tras una serie trabajos e informes sectoriales de diversos organismos. Entre otras cuestiones, el proyecto de dragado debe cumplir con las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre, de 2021.

Estas Directrices establecen los criterios para reutilización de los materiales de categorías A y B (no contaminados o poco contaminados) o C (contaminados). Así, en función de la calidad del material podrá dedicarse a usos diversos que van desde la regeneración de playas a rellenos en tierra o a la elaboración de materiales de construcción. Para la caracterización de los materiales dragados se tiene en cuenta el tamaño del grano, el nivel de carbono, el contenido en nutrientes, contaminación orgánica, metales, la toxicidad e incluso los valores estéticos. Para el uso final, las Directrices obligan también a hacer también una valoración de la viabilidad técnica y económica y, finalmente, una vigilancia y seguimiento del vertido.

“Por tanto, a estas alturas resulta aventurado dar por hecho que el material se va a depositar en el nuevo punto de vertido B que acaba de ser validado por el Ministerio de Transición Ecológica” para el destino potencial de material dragado en las rías de Arousa y Pontevedra, según Losada, que recordó que la eventual utilización de este nuevo punto (situado a 1,8 Km del anterior E8 en el exterior de la isla de Sálvora) incluiría el cumplimiento de condiciones para proteger a las aves migratorias (se trata de una zona ZEPA y Red Natura 2000) y también la normativa sobre protección del fondo marino.

El subdelegado pidió “menos declaraciones partidistas en un asunto que debe cumplir parámetros estrictamente técnicos. A estas alturas ya quedó claro que cuando se presumía de que había tres millones de euros “parados” en los Presupuestos de la Xunta no se estaba contando la verdad, sino realizando un movimiento propagandístico”. Además, el subdelegado considera “prematuros” los debates sobre si el material dragado debe ir al mar o la tierra, porque eso también está regulado por una normativa específica.