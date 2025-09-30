Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación se ilumina de verde para celebrar el día de la artritis

La llamativa acción sera puesta en marcha este miércoles, por la noche

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra iluminará de verde el pazo provincial durante la noche del miércores 1 de octubre, desde las 20.30 horas hasta las 7.30 horas del jueves 2, con motivo del Día Nacional de la Artritis. De este modo, la institución se une a las iniciativas promovidas por la Asociación de Enfermos de Artritis de Pontevedra (ASEARPO) como gesto de solidaridad y compromiso con las personas que sufren esta dolencia y con sus familiares.

El Día Nacional de la Artritis se conmemora cada 1 de octubre, y la iluminación de espacios públicos para dar visibilidad a esta dolencia es una de las actividades que se organizan anualmente en el marco de la Coordinadora Nacional de Artritis en la campaña «Outubro, mes da artrite e a espondiloartrite».

El pazo provincial de la Deputación de Pontevedra fue el año pasado uno de los más de 160 edificios y monumentos que se iluminaron co motivo de esta efemérides.

La Diputación se suma a esta acción con el objetivo de concienciar y dar visibilidad a esta enfermedad, que afecta tanto a personas mayores como a la población más joven con síntomas como dolor crónico, fatiga extrema, inflamación articular o movilidad reducida. Enfermedades reumáticas como la artritis idiopática juvenil, la artritis psoriásica, la artritis reumatoide y la espondiloartritis afectan a más de un millón de personas en España.

