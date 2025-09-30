La Diputación se ilumina de verde para celebrar el día de la artritis

La Diputación de Pontevedra iluminará de verde el pazo provincial durante la noche del miércores 1 de octubre, desde las 20.30 horas hasta las 7.30 horas del jueves 2, con motivo del Día Nacional de la Artritis. De este modo, la institución se une a las iniciativas promovidas por la Asociación de Enfermos de Artritis de Pontevedra (ASEARPO) como gesto de solidaridad y compromiso con las personas que sufren esta dolencia y con sus familiares.

El Día Nacional de la Artritis se conmemora cada 1 de octubre, y la iluminación de espacios públicos para dar visibilidad a esta dolencia es una de las actividades que se organizan anualmente en el marco de la Coordinadora Nacional de Artritis en la campaña «Outubro, mes da artrite e a espondiloartrite».

El pazo provincial de la Deputación de Pontevedra fue el año pasado uno de los más de 160 edificios y monumentos que se iluminaron co motivo de esta efemérides.

La Diputación se suma a esta acción con el objetivo de concienciar y dar visibilidad a esta enfermedad, que afecta tanto a personas mayores como a la población más joven con síntomas como dolor crónico, fatiga extrema, inflamación articular o movilidad reducida. Enfermedades reumáticas como la artritis idiopática juvenil, la artritis psoriásica, la artritis reumatoide y la espondiloartritis afectan a más de un millón de personas en España.