Cubela presenta un proyecto para la recuperación de viviendas en ruinas
El ayuntamiento acompaña a los propietarios en la tramitación de las ayudas
Jose Antepazo
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, promovió una reunión vecinal en el Multiusos con los propietarios de más de cien inmuebles en situación de abandono para poner en marcha un proyecto pionero de recuperación y puesta en valor de viviendas en estado ruinoso o abandonadas con el objetivo de darles una nueva vida, movilizando los inmuebles en desuso para ponerlos a disposición de nuevas familias, fomentar el asentamiento de la población y revitalizar los núcleos rurales. «No podemos permitir que el paisaje de nuestras aldeas sea el del abandono. Cada casa recuperada es una familia más viviendo en el centro de las parroquias, un espacio lleno de vida y un paso más en la lucha contra la despoblación», señala Cubela.
Por ello, el proyecto busca facilitar a los propietarios la toma de decisiones sobre sus propiedades, ofreciendo asesoramiento técnico y legal, asistencia con los trámites administrativos y apoyo para solicitar ayudas públicas.
Además, el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade está trabajando en la creación de un banco municipal de viviendas abandonadas que permitirá conectar la oferta de inmuebles con posibles compradores o promotores interesados en su rehabilitación.
Por otro lado, se recuerda que la legislación vigente establece ciertas obligaciones para los propietarios de los inmuebles, como mantener las edificaciones en condiciones de seguridad y salubridad, así como garantizar la limpieza de las fachadas, cubiertas y espacios comunes, pasando por la obligación de prevenir riesgos para peatones y cumplir con los requerimientos de la administración local. El incumplimientos de estas tareas puede derivar en medidas como sanciones, la venta forzosa, la expropiación u obligación de derribo.
