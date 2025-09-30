Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortan un carril en Eduardo Pondal

A causa de unas obras de canalización, un carril de la calle Eduardo Pondal se encuentra cerrado desde este lunes y hasta el 2 de octubre. Sí está habilitado el carril de salida de la ciudad hacia la estación de autobuses. La entrada quedará habilitada por la calle Teixoeira.

