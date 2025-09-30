Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración del personal de mantenimiento del Hospital

R. P.

Pontevedra

El personal de Veolia Grupo Norte, concesionaria del servicio de mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra, ha decidido aplazar la huelga prevista para el 30 de septiembre a los días 1, 2, ,3, 4 y 5 de octubre para reclamar mejoras laborales y salariales una vez retomados los contactos con la empresa. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la misma, que, según aseguran los trabajadores, se mostró dispuesta a seguir negociando.

En caso de que las conversaciones no fructifiquen, las jornadas de huelga se desarrollarán del 7 al 14 de octubre. Además, hoy y el 2 y 3 habrá concentraciones a las 11 horas.

