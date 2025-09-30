Concentración del personal de mantenimiento del Hospital
Pontevedra
El personal de Veolia Grupo Norte, concesionaria del servicio de mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra, ha decidido aplazar la huelga prevista para el 30 de septiembre a los días 1, 2, ,3, 4 y 5 de octubre para reclamar mejoras laborales y salariales una vez retomados los contactos con la empresa. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la misma, que, según aseguran los trabajadores, se mostró dispuesta a seguir negociando.
En caso de que las conversaciones no fructifiquen, las jornadas de huelga se desarrollarán del 7 al 14 de octubre. Además, hoy y el 2 y 3 habrá concentraciones a las 11 horas.
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo
- La vertiginosa expansión de las plantas invasoras altera el paisaje de Pontevedra ciudad