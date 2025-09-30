El Concello crea nuevas plazas de aparcamiento en Monte Porreiro
El gobierno local informa de la reparación de elementos y puesta punto de otros en diferentes calles y zonas de este barrio pontevedrés
El Concello de Pontevedra ha informado de que continúa con mejoras en el barrio de Monte Porreiro.
Además del avance en la limpieza integral del barrio, que relevó a las que se realizaron en San Roque y A Parda en el inicio del contrato de residuos municipales, se ha dado orden de mejorar los servicios en la calle Portugal. A petición vecinal, se creó una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida y, aprovechando esta actuación, se mejoró el espacio público para facilitar la entrada a un garaje. Además, se habilitó un estacionamiento de servicios en la calle Francia y se está preparando la colocación de bancos en esta zona al finalizar de la obra. Se trata de una petición realizada también por los vecinos de la calle y por los establecimientos comerciales.
También en el barrio, y en este ámbito de la calle Francia, se han reparado y puesto a punto elementos de juego del parque infantil de O Mirador, uno de los más usados. Estos días permanece cerrado pendiente de la visita de la entidad certificadora.
En la calle Alemania, el Concello ha dado orden de reparar un muro de contención situado en una parcela de estacionamiento. Debido a causas por determinar, se registró un desprendimiento de piedras y tierra sobre la parcela. Para garantizar la seguridad en la zona, se está reparando la zona.
