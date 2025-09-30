El BNG de Sanxenxo critica al PP por eliminar las ludotecas de las Anpas

El BNG denuncia falta de transparencia en los populares durante el pleno ordinario municipal de Sanxenxo el pasado lunes, cuando los nacionalistas presentaron una moción por la vía de urgencia en la que se solicitaba la reactivación de las ludotecas semanales de las Anpas, destacando la importancia de este acto en la conciliación de cientos de vecinos de Sanxenxo.

Ante esta petición, según indica el BNG, los populares se negaron a aclarar las razones por las que procedieron a la eliminación de estas ludotecas semanales. Una medida que, tal y como señalan, fue notificada con un día de antelación a estas asociaciones de padres y madres, así como a las trabajadoras encargadas de coordinar estas actividades. Además, en torno a ochenta familias fueron afectadas por la medida, ya que habían inscritos a sus hijos de diferentes edades en estas ludotecas que ofrecían propuestas de aprendizaje de manera regular en las parroquias y que fueron finalmente canceladas. En suma, se trata de una actividad que se había desarrollado a lo largo de varios cursos.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Fran Leiro, declara que «esta era una oportunidad única para que el PP explicara las razones que le llevaron a suprimir un servicio muy demandado y de primera necesidad para un gran número de familias, pero el alcalde Telmo Martín, en un nuevo ejercicio de oscurantismo y absoluta falta de transparencia, se limitó a votar en contra de la urgencia de la moción, al igual que el resto de concejales del PP, por lo que no se produjo debate».

Por ello, el BNG tacha esta manera de proceder de «muy grave» y «totalmente inaceptable», indicando que se ha suprimido un «servicio de éxito» mediante una «comunicación irresponsable».