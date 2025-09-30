La asociación permite que en la marcha contra el cáncer participen las mascotas
Se celebra este domingo en Pontevedra | Sale de la plaza de España
REDACCIÓN
Quedan pocos días para poder formalizar la inscripción en la 7ª edición de «Pontevedra en marcha contra el cáncer», que se celebrará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 10.30 horas, con salida desde la plaza de España en Pontevedra.
Se trata de una actividad abierta a toda la familia, en la que también se permite la participación de mascotas, promoviendo así una jornada para todas las edades y públicos.
El recorrido, circular, transcurrirá por el centro urbano de la ciudad. El evento concluirá con una clase de zumba impartida por Bruno Hermida, que pondrá ritmo y energía al final de la jornada. Además, se realizarán reconocimientos especiales al participante de menor edad, al de mayor edad y al grupo más numeroso, premiando así la diversidad y el compromiso de quienes hacen posible esta iniciativa solidaria.
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se anima a la ciudadanía a participar en esta actividad, ya sea corriendo, caminando o acompañando. Las inscripciones pueden realizarse de manera online hasta el 2 de octubre través de enmarcha.contraelcancer.es. También se puede hacer de forma presencial.
