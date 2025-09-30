Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador suelto

El Concello de Vilaboa lanzó este lunes un aviso a los vecinos del municipio sobre la presencia de un hombre que se dedica a estafar a través del engaño a personas mayores.

En base a un aviso recibido de la Guardia Civil, el gobierno local advierte de que un hombre de unos 40 años, de pelo moreno peinado hacia atrás, 180 centímetros de altura, delgado y de buena presencia estaría engañando a personas mayores haciéndose pasar por una persona de fuera que no conoce la moneda del país.

Su origen es, según el Concello, de algún país latinoamericano y la última vez vestía una camisa hawaiana.

«Está por Vilaboa, pero es posible que actúe en Moaña también», aseguran fuentes municipales, que instan a dar el aviso a todos los mayores de la zona para no ser víctimas de un engaño.

Delitos de atentado

En otra línea de cosas, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a tres acusados, dos hombres y una mujer, que fueron procesados por los supuestos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

La absolución se produce al no tener pruebas sobre la realidad de los hechos relatados por la acusación pública. Los tres procesados se acogieron a su derecho a no declarar en el juicio.