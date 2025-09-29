Sorprendido «in fraganti» robando en Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo sorprendió «in fraganti» al presunto autor de varios robos con fuerza en el municipio. Fue durante un servicio nocturno de control y vigilancia, a las cinco de la madrugada del domingo, cuando la patrulla detectó la puerta abierta de un establecimiento hostelero. Tras comprobar que había sido forzada accedieron al interior y se encontraron al ahora detenido sustrayendo objetos de valor.

Se trata de la segunda detención del individuo, en menos de 24 horas. En la mañana del sábado, otra patrulla de la Policía Local acudió a una lavandería por un robo con fuerza en el que presuntamente se habría llevado dinero en efectivo y habría causado cuantiosos daños materiales. El arrestado cuenta con un amplio historial delictivo.