La residencia de Campolongo recibe a nuevos mayores a raíz de las obras de mejora

La residencia de mayores pública de Pontevedra en Campolongo supera ya el año y medio en obras, unos trabajos de rehabilitación integral que tienen como fin la adaptación del inmueble a nuevos usos y mejorar los actuales.

Tal y como confirmó este lunes el director del centro, Juan José López Peña, la parte más importante, «la civil», estará terminada en el mes de noviembre, si todo continúa según lo previsto. «Salvo pequeños detalles que haya que mejorar, para perfecto deseo de todos», dijo.

Desde febrero de 2024 hasta ahora se ha renovado una planta entera, exactamente 43 plazas que mejoran la atención sobre todo a grandes dependientes. «Y hemos añadido una nueva Enfermería, que está perfectamente dotada no solo de Farmacia y despachos, sino también de siete camas con oxígeno, etc... para, en perfecta coordinación con el Sergas, atender mejor a los residentes. Sobre todo a los que tienen mayores problemas y en los últimos días, porque estamos convencidos de que si esta es su casa tienen que terminarlos aquí, y no en el hospital, donde no podemos acompañares», resumió López Peña.

La residencia está pendiente de dotar de material informático y de red informático a esa planta y, prácticamente, se han terminado las reformas de las otras salas.

«Hemos mejorado muchísimo en las ventanas, eso significa que hemos mejorado la climatización, porque eran muy antiguas. Hemos mejorado pavimentos, instalaciones... Y la hora civil terminará en noviembre. Quedarán detalles», confirmó.

Trabajos en el antiguo salón de actos de la residencia. / RAFA VAZQUEZ

Las obras han adaptado los espacios a la nueva normativa, ya que se trata de un edificio de unos 40 años de antigüedad.

Todas estas mejoras permitirán ampliar el número de residentes con nuevos ingresos. El máximo será de 130. «En las dos próximas semanas estaremos al tope para estar a plena disponibilidad. Estamos ya en 74 y vamos intentar aumentar al máximo. Tenemos que dar una respuesta a una necesidad que cada vez es mayor. En los próximos meses llegaremos a esos 130», anunció.

Actualmente, el centro público tiene una capacidad real para 100 personas, pero cuenta solo esos 74, debido básicamente a bajas por fallecimiento. Con las actuales obras no se ha podido recuperar la cifra original.