Plantan cientos de cruces en la carretera para protestar contra la Variante Oeste de Caldas

A la Variante Oeste de Caldas de Reis aún le queda un largo recorrido, gracias sobre todo a la movilización que vecinos y políticos de la localidad y también del municipio de Portas mantienen desde hace varias semanas. Ayer mismo se sembraron de cruces de madera y pancartas alusivas las carreteras de Saiar y Godos, en señal de protesta.

La polémica creció tanto que hasta el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha tenido que rectificar y de hecho tuvo que darles todavía un mes más para que quienes se consideren afectados por el trazado puedan presentar alegaciones al mismo.

Plazos

En las administraciones afectadas existe total convencimiento de que las quejas van a llover en los próximos días. Quedan casi treinta días para que los vecinos expliquen por qué están en desacuerdo con la Variante.

Las razones son múltiples pero hay afectados a los que no les queda más remedio que exigir que se paralice el proyecto y que se diseñe una nueva alternativa.

Y es que tanto en Caldas como en Portas son cerca de una treintena las casas que tendrían que ser demolidas en el supuesto de que se realice el trazado propuesto en el mes de julio.

También son varias decenas las empresas que se verían abocadas al cierre en el caso de que saliera adelante el proyecto que planteaba cruzar la parroquia de Godos en dirección al Puerto de Vilagarcía.

Discusión política

Los dos Ayuntamientos afectados han celebrado sendos plenos extraordinarios para oponerse con rotundidad. El último en discutirlo fue el de Caldas donde el Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Local del PSOE anunciaron que renunciaban a las dietas que les correspondían por asistencia al pleno para donarlas íntegramente a las plataformas vecinales que defienden los intereses de la localidad frente a la Variante Oeste.

«Entendemos que el debate alrededor de la Variante es necesario y, por eso, siempre estuvimos en las reuniones convocadas: con las plataformas, con las parroquias, con los vecinos afectados, con el delegado y el subdelegado del Gobierno», explican los socialistas.La decisión de transferir el dinero de las dietas de los concejales se debe al hecho de que el PSOE consideró que no tenía sentido abordar este problema en un pleno extraordinario.