Nuevo choque político por la parálisis de las obras del nudo de Bomberos

Nuevo enfrentamiento político por la paralización de las obras del nudo de Bomberos, que llevan meses sin avances y si actividad. Mientras el PP local vuelve a reiterar sus críticas al respecto, la Subdelegación del Gobierno considera que sus palabras son una «desvergüenza» y afirma que se está mejorando el «proyecto chapucero de Mariano Rajoy y Ana Pastor».

El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, y la concejala Pepa Pardo visitaron este lunes la zona de las obras, donde denunciaron «un año de parálisis» .

Por ello, exigieron que se desatasque la remodelación del enlace norte de la AP-9, presupuestado en 9.549.041,02 euros con un plazo de ejecución de 14 meses, que el Gobierno central inició el 29 de julio de 2024 «y que deberían estar a punto de finalizar, en vez de llevar en un limbo desde hace más de diez meses, sin visos de reanudarse a corto o medio plazo».

Lo cierto es que, efectivamente, ese día de hace más de un año se convocaba a la prensa en el citado lugar, donde se anunciaba que se resolvía «una deuda histórica con la ciudad de Pontevedra», en palabras del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco

Así comenzaban oficialmente unos trabajos que beneficiarían a toda la comarca de Pontevedra, mejorando las comunicaciones entre la ciudad capitalina, Poio, Vilagarcía y la autopista AP-9 en dirección a Vigo y Santiago.

Rafa Domíngez y Pepa Pardo, este lunes junto a la zona de obras en el nudo de Bomberos. / FdV

Pepa Pardo habla de «desidia»

El PP de Pontevedra informó de que, en su condición de senadora, Pepa Pardo trasladó el 26 de junio de 2025 dos preguntas escritas al Ejecutivo central para saber «¿en qué fecha prevé el Ministerio que se retomen las obras del nudo de Bomberos?» y «¿qué sobrecoste tendrá el modificado del proyecto?».

La respuesta, recibida hace siete días, señala que «el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está tramitando una modificación del contrato de remodelación del enlace Pontevedra Norte AP-9 PK 129 por causas geotécnicas».

Y es que, tal y como ya se informó en su momento a nivel oficial, se trabaja en diseñar un proyecto modificado para mejorar el pilotaje de algunos viales, que no contaban con ese tipo de cimentación que sí se estableció para el nuevo puente sobre la AP-9. Es decir, que se debe asegurar la cimentación por la inestabilidad del terreno.

Sin embargo, esta respuesta no ha satisfecho al PP local: «El Gobierno de Sánchez está dedicado a tapar la corrupción que asedia al PSOE. A lo que debemos sumar la desidia del alcalde Lores, centrado exclusivamente en hacer propaganda, mientras no hace absolutamente nada por reclamar que las obras del nudo de Bomberos se retomen para mejorar la seguridad vial del enlace norte de la autopista», en palabras de Pepa Pardo.

Además, Domínguez demandó al gobierno local que ejerza «la presión que sea necesaria para que el Ejecutivo central modifique el proyecto con el objetivo de reanudar los trabajos lo más rápido posible, en vez de ser cómplice con su silencio por el interés de de mantener en el poder a un gobierno que discrimina continuamente a nuestra ciudad».

Por otro lado, el líder de los populares aprovechó la convocatoria para exigir que se reanude también el proyecto del segundo tramo del paseo peatonal a Marín: «Sánchez ni anuncia nuevas obras, ni ejecuta las que tiene comprometidas, mientras el BNG lo apoya porque su prioridad no es Pontevedra».

Abel Losada: «Es una desvergüenza política»

La respuesta a estas duras críticas no se hizo esperar. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, las calificó de «paradoja» y de «desvergüenza política».

Recordó que Pontevedra «ha tenido una enorme suerte en que le PP inclumpiera sus promesas de ejecutar esta obra». «Porque de haberla cumplido, estaríamos condenados a pagar los correspondientes incrementos de los peajes de la AP-9 hasta el año 2048», dijo.

«Hoy es un buen día para recordar que Mariano Rajoy y Ana Pastor prometieron reiteradamente esta obra entre 2012 y 2018 y se fueron sin mover una palada de tierra. El proyecto se lo encargaron a la concesionaria de la autopista y la ejecución también. El pago, como todas las obras del PP, se financiaría con sobrecostes en las cabinas de peaje, apoyándose en esa prórroga ilegal aprobada unos años antes por el presidente Aznar», acusó.

Contrapuso la actuación del actual gobierno central socialista, que ha afrontado los casi diez millones de euros de coste «vía presupuestos generales del estado».

Recordó que surgieron dudas sobre la solidez del proyecto hecho por Audasa para el gobierno del PP. De ahí que se haya modificado y que se encuentre en la fase final de aprobación frente al «proyecto chapucero de Rajoy y Ana Pastor».