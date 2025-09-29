Homenaje a las generaciones valientes del mar
Marín acoge un acto de reconocimiento a dos vecinos vinculados al sector del mar: Carlos Cabaleiro y Carmen Carracelas, patrón y armador y vendedora de la plaza de abastos
La historia de Marín no se entiende si no es con la presencia constante del mar y sus gentes. Apenas hay familias en la villa cuyas raíces no estén vinculadas a este sector y por ello desde el Museo do Mar quisieron ayer rendir homenaje a todos esos trabajadores que dedicaron sus vidas a una profesión que nos permite consumir productos frescos a diario.
La jornada de homenaje, que tuvo lugar en la dársena portuaria del Paseo Alcalde Blanco, reconoció el esfuerzo de Carlos Cabaleiro, marinero, patrón y armador, y Carmen Carracelas, vendedora de la plaza de abastos de Marín. Ambos recibieron una figurita conmemorativa y un ramo de flores.
De aprendiz a armador
La historia de Carlos Cabaleiro con el mar comienza de forma muy temprana. Este vecino de Marín de 81 años dedicó más de 40 a la pesca, ya que proviene de una familia de armadores y marineros. «Empecé como aprendiz a los 14 años en el Mar de España, del armador Eduardo Santiago», recuerda.
A los 16 años se sacó el título de patrón de costa y a los 17 el de patrón de altura. Así que después de pasar por la Marina embarcó con su tío Salvador.
Pero pronto se compra su propio barco, el «Castrelo», una embarcación que resultó encontrarse en muy malas condiciones y que acabó en los astilleros de Os Praceres. Le siguió el «Vianto 1º», con el que ya se dedicó al oficio plenamente. Un oficio con el que estaba largas temporadas fuera de casa, «cheguei a estar fóra ata dez meses». «Estiven en Portugal, Senegal, Mozambique...», recuerda.
Fueron años con los que vivió duras experiencias, como una ocasión en la que con un temporal su barco casi se hunde en las islas Cíes, al quedar la red enrollada en la hélice y la embarcación encallada en una roca. Un golpe de mar con una ola de gran tamaño les salvó la vida, al elevar la embarcación por encima de la piedra.
Pero su presencia en el mar también ayudó a mantener a salvo a otras personas, como cuando él y sus hombres recogieron a la tripulación de un mercante, el «Escandinavia», que transportaba bovinas de cobre y que sufrió un accidente en A Guarda en la década de los 80. Por esta actuación recibió la Medalla de Salvamento Marítimo.
Un cáncer de vejiga obligó a Carlos Cabaleiro a retirarse cuando aún no había cumplido los 70 años. Dejaba la profesión, pero no el cariño por el mar: «Fun ao mar porque quixen, non por necesidade. Gustábame dende pequeno». Tampoco el gusto por el pescado, siendo la merluza su favorita con difrencia.
De ir a la rapeta a la venta
También para Carmen Carracelas la vida no sería la misma sin el mar. Esta vecina de Marín, nacida en el barrio de Mogor, proviene de una familia estrechamente vinculada al sector.
Siendo niña iba a la rapeta (un arte tradicional de pesca de arrastre que ya no se utiliza) con su abuelo y su tío, pero una neumonía a los 14 años la alejó de ese tipo de trabajo.
Tras varios empleos, consiguió un puesto de vendedora de pescado en la plaza de abastos de Marín, que regentó durante 35 años. En los últimos contó con la ayuda de su hija Marián, que le cogió el relevo cuando ella se tuvo que jubilar a los 71 años en 2021 tras sufrir un ictus.
Apasionada por el pescado azul, confiesa que lo que más le gustaba de atender el puesto en el Mercado «era tratar coa xente». En cuanto a este homenaje: «Colleume de sorpresa, non o esperaba».
Desde tiempos remotos
Lois González fue el encargado de presentar el acto organizado por el Museo do Mar. Destacó que las familias de Marín se ganan el pan de manera honesta y honrada vinculadas al mar desde tiempos remotos.
De igual modo, la alcaldesa, María Ramallo, calificó a estas generaciones como «valientes», «no se les ponía nada por delante».
El evento, en el que tocó la Banda de Música de Valga, concluyó con el tradicional lanzamiento de flores al mar en recuerdo de todos los que perdieron la vida en él en el ejercicio de su profesión.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Manuel Arias (neurólogo): «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos