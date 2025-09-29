Fernando Carballa muestra la obra «Mundos Deconstruídos»
Los trabajos se pueden ver en el palacete de las Mendoza | Su pintura recibió varios premios
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra abre al público el viernes 3 de octubre en el Palacete de las Mendoza la exposición «Mundos Deconstruídos», de Fernando Carballa. La muestra, protagonizada por los dibujos del artista pontevedrés, estará disponible hasta el 19 de octubre en la sala de exposiciones de la sede de Turismo
Fernando Carballa, quien ha trabajado diversas técnicas como la pintura, el collage, la fotografía, el grabado, la cerámica o el fotopolímero, acerca una propuesta artística en la que el dibujo abandona su función preparatoria y subalterna para adquirir entidad propia y elevarse a la categoría de obra de arte. Carentes de artificios, sus dibujos registran el trazo del artista, su pulso, y sonido a la sustancia de lo que acontece. Los horarios van de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 10.00 a 14 horas e de 16 a 19. Domingos e festivos de 10.00 a 14.00 horas.
