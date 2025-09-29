Domínguez destaca el papel de Méndez en el deporte femenino
Se celebró un partido en recuerdo de la técnico del baloncesto, fallecida hace dos años
REDACCIÓN
Pontevedra
El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, asistió al partido del II Memorial Maite Méndez. El político, al igual que hizo en la presentación del encuentro, aprovechó para poner en valor «la pegada de Méndez en el deporte femenino, en el baloncesto y en el conjunto de la ciudad de Pontevedra» y felicitó a la organización por poner en marcha esta segunda edición del memorial «para mantener el legado de Maite Méndez».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Manuel Arias (neurólogo): «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos