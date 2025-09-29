Domínguez destaca el papel de Méndez en el deporte femenino

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, asistió al partido del II Memorial Maite Méndez. El político, al igual que hizo en la presentación del encuentro, aprovechó para poner en valor «la pegada de Méndez en el deporte femenino, en el baloncesto y en el conjunto de la ciudad de Pontevedra» y felicitó a la organización por poner en marcha esta segunda edición del memorial «para mantener el legado de Maite Méndez».