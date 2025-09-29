Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domínguez destaca el papel de Méndez en el deporte femenino

Se celebró un partido en recuerdo de la técnico del baloncesto, fallecida hace dos años

Domínguez, 2º izda, con el viudo de Maite Méndez. | FDV

REDACCIÓN

Pontevedra

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, asistió al partido del II Memorial Maite Méndez. El político, al igual que hizo en la presentación del encuentro, aprovechó para poner en valor «la pegada de Méndez en el deporte femenino, en el baloncesto y en el conjunto de la ciudad de Pontevedra» y felicitó a la organización por poner en marcha esta segunda edición del memorial «para mantener el legado de Maite Méndez».

