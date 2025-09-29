Unos derechos mineros sin explotar reducen a la mitad el crecimiento de O Campiño

La Xunta de Galicia ya anunció en julio que la ampliación del parque empresarial de O Campiño, en Marcón, se recortaría a la mitad. En lugar de los 340.000 metros cuadrados previstos, apenas se llegaría a 160.000. ¿La razón? Los derechos mineros que posee la cantera de esa misma parroquia. Para extender el polígono la superficie inicial habría que litigar con la empresa, que no explota actualmente esos terrenos pero sí podría hacerlo en el futuro. Un pleito judicial, además de incierto, demoraría años cualquier plan de suelo industrial.

Por ello, el Concello ha aceptado ahora ese recorte. «Mejor algo que nada», piensa el gobierno local, que reclama desde hace tiempo la ampliación de un polígono sin suelo disponible desde hace años. Eso si, el Concello no renuncia a habilitar más terrenos empresariales que reemplacen a los que no se lograrán en O Campiño, bien en la misma zona o en otras, con la vista puesta en el demandado «puerto seco» de Leborei, en Cerponzóns, nunca aceptado por la Xunta, aunque la Zona Franca de Vigo sí se ha mostrado dispuesta a apoyarlo.

En todo caso, la luz verde del Concello a la ampliación menguada de O Campiño permitirá seguir adelante con su tramitación administrativa. Actualmente el parque tiene una superficie de 412.331 m². y la intención de la Xunta es remitir en las próximas semanas para tramitación ambiental el borrador del Plan Estruturante de Ordenación del Suelo Empresarial (Peose) para habilitar 160.045 metros más. De este modo, el parque empresarial de Pontevedra, en servicio desde hace 30 años, ganará 16 hectáreas en la parroquia de Marcón, menos de lo que pretendía el Concello, y llegará a los 572000 m2, muy lejos de los más de 800.000 reclamados inicialmente.

En julio pasado, la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, mantuvo esta semana una reunión con el concejal de Urbanismo de Pontevedra, Alberto Oubiña, para informar del contenido definitivo del Peose y consensuar soluciones en materia de saneamiento y dotación de recursos hídricos necesarios para dar servicio al parque, un paso necesario para avanzar en la tramitación ambiental.

Ampliación inicialmente prevista. Abajo el límite del parque actual y arriba, la cantera de Marcón. / FdV

Esta misma semana, el propio Oubiña admitía que revertir los derechos mineros de la cantera «es complicado y tiene más sentido hacer ahora solo la mitad y, paralelamente, buscar oras alternativas».

Es el tercer plan de suelo empresarial que impulsa Xestión do Solo de Galicia (Xestur) en los alrededores de Pontevedra «para dotar a la comarca de terrenos necesarios que contribuyan a su desarrollando económico, facilitando el asentamiento de nuevas iniciativas empresariales o la ampliación de las ya existentes».

En mayo pasado se adjudicó el proyecto de urbanización de 86.964 m2 en el antiguo Centro de Transporte y Terminal Intermodal de Ponte Caldelas, entre los polígonos de O Campiño y A Reigosa y se remitió la tramitación ambiental el proyecto del Peose del Parque Empresarial de Fragamoreira (Poio), que sumará 374.229 metros cuadrados más de suelo para uso industrial.

Estos proyectos permitirán paliar la amenaza de escasez de terrenos de este tipo en Pontevedra ya que O Campiño está lleno desde hace años, y los parques de A Reigosa y Barro suman menos de veinte parcelas disponibles, sobre un total de casi 130.

Ampliar el polígono empresarial de A Reigosa, en Ponte Caldelas, en el horizonte de 2028 fue el plan que activó en junio la sociedad Xestión do Solo de Galicia, Xestur, dentro de un programa para extender una decena de instalaciones de este tipo en toda la comunidad. A Reigosa es el único enclave de la comarca a este plan para el periodo 2025-2028 con 95 millones de euros para desarrollar estas actuaciones que supondrán un incremento del 60% en el suelo empresarial disponible, que pasaría de 705.961 a 1,8 millones de metros cuadrados en Arteixo, Xinzo de Limia, As Gándaras, Meira y Palas de Rei en Lugo, Lalín, Carballo y Coristanco, San Cibrao das Viñas en Ourense; y Ponte Caldelas, lo que sumaría en total 690.373 metros cuadrados. El de A Reigosa se programa para la fase final del programa., en 2028.

Pontevedra y su área de influencia cuenta actualmente con apenas un 20% de suelo industrial disponible.