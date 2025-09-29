Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo

Enorme conmoción causó en el mundo jurídico de Pontevedra la prematura e inesperada defunción de Roi Darrieux Raposo, a los 32 años de edad.

La sorpresiva muerte del joven letrado se produjo por causas naturales y ayer fue velado en el tanatorio de San Mauro donde cientos de personas acudieron a dar el más sentido pésame a su madre, la prestigiosa abogada pontevedresa Belén Raposo, una de las civilistas de mayor reputación en el Colegio de Abogados de Pontevedra.

Roi Darrieux, que era hijo único, pertenecía a una familia de gran tradición jurídica pues su padre Luis Darrieux de Ben, fallecido también en 2017, era uno de los notarios más relevantes de la ciudad de Pontevedra. En su día, su muerte también causó una enorme consternación en el colectivo.

Por el joven letrado pontevedrés se celebran hoy los funerales por su eterno descando en la iglesia de la Virgen del Camino a las seis de la tarde. Su cuerpo fue incinerado ayer en el crematorio de O Campiño.

La noche del sábado, la noticia de su fallecimieno corría como la pólvora entre sus compañeros de profesión, quienes recordaban que se dedicaba al área de seguros en el bufete de su madre. La novia de Roi Darrieux también ejerce la profesión de abogada.