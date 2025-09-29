Comienza la vacunación de gripe y covid en el área sanitaria con casi 1.800 convocados en residencias

La campaña anual de protección de la población contra la gripe y el coronavirus comenzó este lunes con la administración de los sueros en las residencias de mayores y centros de discapacidad del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Esta primera fase incluye a casi 1.800 personas convocadas: 1.432 usuarios y 344 trabajadores. En total, está previsto que se empleen 2.978 dosis de vacunas: 1.604 de gripe y 1.374 de coronavirus.

La residencia de mayores pública de Campolongo fue el lugar elegido por el Sergas para dar el pistoletazo de salida a la campaña en el distrito de Pontevedra en un acto en el que participaron tanto autoridades (el delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora territorial de Sanidade, Natalia Botana) como personal sanitario (la directora asistencial, Yolanda Sanduende, y la directora y subdirectora de Enfermería, Concepción Abellas y Silvia Amoedo, respectivamente).

Silvia Amoedo recordó que todos los años se inicia la campaña «con los más vulnerables». «Los índices de vacunación previstos son muy buenos y eso nos da ánimos para que se mantengan a lo largo de la campaña. Hoy, por ejemplo, aquí en Campolongo, con 70 residentes y 26 trabajadores, la cobertura de vacunación de gripe y covid es del 99% en residentes, mientras que en trabajadores es del 99% en gripe y del 75% en covid», informó, para dar a continuación la enhorabuena «porque son un ejemplo y responden siempre muy bien a la vacunación».

Solamente hubo un caso de objeción para vacunarse, Generosa, una usuaria que por razones religiosas prefiere no hacerlo.

En total en el área sanitaria hay 26 centros: 21 en el distrito de Pontevedra y seis en el de O Salnés. También se inició en este último la campaña, en la residencia ServiSenior de Vilagarcía. Además, también estaban los equipos de soporte de atención domiciliaria vacunando en Mama-Mela, Forcarei, y en la residencia d e Meis.

La previsión es que esta misma semana queden vacunados los usuarios y trabajadores de todos los centros sociosanitarios. «Animo a todo el mundo a vacunarse», expresó la subdirectora de Enfermería del área sanitaria.

Esta será la primera de las etapas de una campaña que se repite anualmente para proteger a la población de los virus, en el caso de la gripe de carácter estacional y en el del covid, como ya ha quedado demostrado, para todo el año.

Pura Matos, de 103 años, fue la segunda del día. | R.V.

Intranasal en niños

La siguiente fase es la de los niños de seis meses a once años, que se iniciará el 13 de octubre. La gran novedad este año es que en aquellos de dos a once años la vacuna será intranasal, con lo cual se evitará el tradicional pinchazo que tanto les asusta. «Animará esto a que los padres lleven a los niños a los centros a vacunarse», consideró Silvia Amoedo.

A continuación se empezará a vacunar a las personas inmovilizadas en sus domicilios. Hasta ellos llegarán las enfermeras de los centros de salud. «Son usuarios que no pueden acudir a sus centros de referencia. Serán vacunados tanto ellos como su cuidador principal, una medida que ya se inició el año pasado y que tuvo muy buena acogida», indicó.

Población mayor general

A partir del 20 de noviembre será el turno de la población mayor en general. Como es habitual, se empezará primero con los de 80 años o más y se irá disminuyendo hasta llegar a los de 70 años, además de la población de riesgo.

La campaña concluirá el 31 de diciembre, aunque no se descartan ampliaciones, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La citación para esta población, tanto mayores como niños, será a través de SMS en su teléfono móvil unas semanas antes, además del tradicional recordatorio unos días antes. El horario será orientativo, por lo que siempre se da flexibilidad a los usuarios para que acudan a vacunarse, principal objetivo de la campaña.

Ya no hay miedo al covid

Las cifras de cada año siempre dejan menos vacunados de covid que de gripe. Así lo confirmó la subdirectora de Enfermería, que reconoció que en general la población «ya le perdió el miedo y es algo que sigue ahí». «Esperamos que la gente se anime igualmente, porque el covid persiste, además de que se está viendo que no es tan estacional, porque este verano hubo mucho», advirtió.

Recomendación

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés hay 22.014 niños, personas de 70 o más años son 53.175 y de 60 a 69 años, 38.318. En total, son más de 113.500 personas las que están llamadas a vacunarse.

«Está más que evidenciada la importancia de la vacunación. No solo por nosotros mismos, sino por los demás. Somos vehículos de transmisión y vacunarse es importante para reducirla y sus efectos», concluyó Silvia Amoedo.