El buen tiempo animó la entrada de comensales en la Festa da Ameixa durante el fin de semana

El buen tiempo animó, si cabe más, la asistencia de público a la carpa de degustación de la Festa da Ameixa de Poio, que se celebró a lo largo de todo el fin de semana.

Como se puede observar en las imágenes, son cientos las personas que ayer se han citado en la explanada de la iglesia para degustar uno de los platos marineros más exquisitos, y además preparado de forma tradicional en los fogones de la localidad.

Si el sábado fue ya un éxito rotundo porque las almejas a la marinera conforman un plato irresistible, el domingo fue realmente espectacular pues la organización no daba abasto para vender los tickets ni obviamente servir los platos con distintas preparaciones.

Las colas de personas que se han formado a la entrada de la carpa a mediodía dan idea del éxito rotundo, si bien al cierre de esta edición la organización aún no había hecho el recuento de raciones vendidas. Eso sí, fueron muchas a tenor de lo que se pudo ver en el comedor y en las colas de los tickets.

Sin duda, uno de los manjares que nunca defraudan, pero que en esta ocasión precisan de mayor merecimiento por la enorme labor que las mariscadoras tienen que realizar para recogerlas en aguas de Campelo.

La organización se ha mostrado especialmente agradecida con el público que se congregó alrededor de los fogones en los que se cocinaron las sabrosas «ameixas».