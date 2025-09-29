La Biblioteca de Marín proyecta «Aurora» dentro del ciclo de cine «Mestre Mateo»
En octubre se emiten varios cortometrajes y tres largos, con cargo a la Diputación Provincial
REDACCIÓN
La Biblioteca Municipal de Marín acoge mañana martes 30 de septiembre a las 19.30 horas la proyección del documental «Aurora», de Area Erina. La actividad forma parte del ciclo Mestre Mateo, una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra y la Academia Galega do Audiovisual para acercar los largometrajes de ficción e documentales finalistas de los premios del audiovisual gallego.
El documental «Aurora» muestra como su directora Area Erina y su protagonista Aurora Álvarez, establecen una fuerte relación de intimidad y confianza, a pesar de ser mujeres procedentes de mundos totalmente dispares y con una gran diferencia de edad. Las personas asistentes a la proyección en Marín podrán gozar con las profundas conversaciones que las dos mujeres mantienen sobre la muerte, la familia, la guerra y el papel de la mujer.
La programación del Mestre Mateo se desarrolla este año en Marín, Mondariz, Salvaterra y Vilanova. Además de «Aurora», en octubre en Marín habrá proxeccións de curtametraxes (14) «Honeymoon» (7 de outubro), «Xustiza Artificial» (21) e «Filmei paxaros voando» (28).
