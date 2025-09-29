Augasantas llora la muerte de uno de los canteros de más prestigio

Cotobade llora la muerte de uno de los últimos canteiros que todavía empleaba la lengua argina para hablar a sus compañeros de oficio. Se trata de Belarmino Villanueva que falleció a los 79 años de edad.

Este vecino de Augasantas fue un empresario del mundo de la cantería y de la construcción, por lo que adquirió prestigio en el gremio en el que se desempeñó toda la vida.

Belarmino Villanueva, oriundo del municipio de Meis, tuvo que emigrar de joven y a su vuelta constituyó una empresa de construcción en piedra en Augasantas, por medio de la cual realizó numerosas obras en toda la comarca.

Fue en 2024 cuando tuvo su última aparición pública, ya que fue uno de los participantes en el acto de inauguración de la escultura que rinde homenaje a los canteiros de la zona, realizada por los alumnos de la Escola de Cantería de Poio.

En aquel acto compartió estrados con el conselleiro de Educación Román Rodríguez y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela. El funeral por su alma se celebró ayer.