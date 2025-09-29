El arte de palillar se cita en Marín por San Miguel

El arte de palillar reunió ayer domingo a cientos de personas en Marín, en una actividad organizada por la asociación Bolymar en el IES Illa de Tambo.

La XVII Xuntanza de Laboreras se celebró con motivo de la fiesta local de San Miguel, que ofrece numerosas actividades en la villa.

Uno de los pocos hombres participantes. | R.V.

Las participantes, ya que la grandísima mayoría eran mujeres, estuvieron en horario de mañana y tarde avanzando en sus creaciones sobre la almohada, el saco de tela relleno sobre el que se sitúan los utensilios con los que se palilla. Se pudieron ver obras de todo tipo, desde las tradicionales puntillas hasta curiosas formas.

El arte de palillar se remonta a varios siglos atrás. Según el Museo do Encaixe de Camariñas, en la Costa da Morte, las «palilladas» eran reuniones de mujeres que se congregaban en la casa de una de ellas. Comenzaban en el mes de septiembre y finalizaban en marzo, coincidiendo con la época de menor actividad agrícola.