Una «App» descubre las cinco principales rutas turísticas de la provincia de Pontevedra

La Diputación ha implantado Rías Baixa Go, una aplicación móvil con la que los turistas podrán descubrir las cinco rutas repartidas por toda la provincia que se pueden completar tanto a pie como en bicicleta y que, con seguridad, van a convencer a aquellos que quieran disfrutar de esta experiencia.

Explican en Turismo Rías Baixas que por medio de las tecnologías de geolocalización, los videojuegos y la realidad aumentada «el usuario podrá descubrir los secretos que esconden los citados itinerarios propuestos» para un conocimiento de los rincones más interesantes de Pontevedra.

Así la oferta pasa por conocer cinco zonas, definidas como: «Grandes legados Rías Baixas, por el sur de la provincia y ría de Vigo; Viaje al pasado Rías Baixas, en el interior del sur de la provincia; Galifornia Rías Baixas (rías de Pontevedra e Arousa); Terras lexendarias de Rías Baixas por el norte de la provincia: y Familias en ruta por las Rías Baixas, en una propuesta que propone un recorrido por el este de la provincia: Deza y Terra de Montes».

Lugares de impacto

Ninguna de las cinco rta va a dejar indiferente al viajero y son especialmente recomendables para los vecinos de la provincia de Pontevedra pues siempre descubrirán secretos de una provinca llena de tesoros a los que no siempre es fácil de acceder.

Se trata por tano de diseñar un calendario para disfrutar de estas cinco propuestas que presentan los expertos de Turismo de la Diputación de Pontevedra y que no van a defraudar a los participantes.

Mascota propia: un peluche original

Además los usuarios de esta nueva aplicación van a contar con un guía muy especial: «Batea» es la mascota con forma de mejillón de las Rías Baixas que ejerce de guía virtual de estas cinco rutas y que podrá también conseguirse de forma física en forma de peluche, explican en la institución.

Pero la guía móvil con las cinco Rutas, explicó el presidente de la Diputación, el popular Luis López, «es un recurso que refuerza la apuesta por la descentralización y la promoción de los distintos municipios de la provincia de Pontevedra».

López, en un acto celebrado este sábado en el Palacete de las Mendoza de la capital del Lérez, indicó que la apuesta del Gobierno provincial por la promoción turística es clara.

Recorrido completo

Y por ello invitó a «todo el mundo» a descubrir «cualquiera de los 61 ayuntamientos que componen la provincia de Pontevedra, al tiempo que agradeció a los profesionales de la Diputación y del sector todo su empeño en mejorar la oferta turística.

En este sentido, López hizo hincapié en el «buen momento que atraviesa el turismo en la provincia, por el buen hacer de los profesionales del sector».

«Si el motor del turismo tira con más fuerza que nunca de la economía, del empleo y del prestigio de la provincia es gracias a un sector profesional, trabajador e innovador», en referencia especial a los profesionales de la red de oficinas de turismo Rías Baixas.