Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto

El Concello de Vilaboa lanzó este lunes un aviso a los vecinos del municipio sobre la presencia de un hombre que se dedica a estafar a través del engaño a personas mayores.

En base a un aviso recibido de la Guardia Civil, el gobierno local advierte de que un hombre de unos 40 años, de pelo moreno peinado hacia atrás, 180 centímetros de altura, delgado y de buena presencia estaría engañando a personas mayores haciéndose pasar por una persona de fuera que no conoce la moneda del país.

Su origen es, según el Concello, de algún país latinoamericano y la última vez vestía una camisa hawaiana.

"Está por Vilaboa, pero es posible que actúe en Moaña también", aseguran fuentes municipales, que instan a dar el aviso a todos los mayores de la zona para no ser víctimas de un engaño.