La vertiginosa expansión de las plantas invasoras altera el paisaje de Pontevedra ciudad

Pontevedra ciudad debería encender ya la «luz roja» medioambiental pues su paisaje está en claro peligro debido a la proliferación de plantas invasoras como el plumacho, la mimosa o la caña de bambú. Galicia Ambiental confirma que este año se observa una muy preocupante explosión de estas plantas que ponen en evidente riesgo las especies autóctonas porque las instituciones hacen oídos sordos a un problema que tiene muy difícil y costosa solución.

Caña en las inmediaciones de los juzgados de A Parda. | FDV / FDV

El entramado urbano de Pontevedra ha perdido su esencia. La zona de A Parda, tras las obras en las vías para la alta velocidad; el espacio entre el puente de los Tirantes y el Centro de Tecnificación Deportiva, donde también se registraron movimientos de tierras; o, sin ir más lejos, el polígono comercial que ahora mismo se construye en Alba, son clarísimos ejemplos de cómo el plumacho está cambiando las fotografías de la ciudad, pues hay verdaderas extensiones cubiertas por esta especie que ha llegado para hacerse fuerte sobre el terreno que antes correspondía a especies propias.

Infraestructuras

La omnipresencia de la «cortaderia» en la Autopista del Atlántico o en las orillas del vial electrificado del tren abruma, pero su expansión también es difícil de controlar, porque las semillas circulan a una enorme velocidad a través de toda la red de carreteras y la provincial es especialmente sensible, por lo que afecta a la práctica totalidad de los municipios de Pontevedra.

Recorrer la carretera de la costa entre Pontevedra y Sanxenxo es claramente representativo del problema, pues en las dos orillas son fácilmente visibles estos plumeros que en su día llegaron a España con una clara intención ornamental; lo mismo que ocurrió con la mimosa con sus llamativas flores amarillas e incluso estrangulan las tradicionales xestas del bosque gallego. «Los bosques de acacia negra a la entrada de Ourense son especialmente preocupantes», admite Benito García, responsable de Galicia Ambiental tras viajar esta misma semana a la ciudad de As Burgas.

Tormenta perfecta en Sanxenxo

Con todo, el colectivo ecologista expresa ahora una mayor preocupación por la «cortaderia». «El caso de Sanxenxo es especialmente grave; es el claro ejemplo de la tormenta perfecta pues además de que nadie actúa se encuentra en una zona donde se están desarrollando nuevas infraestructuras y, por tanto, movimiento de tierras», explica el experto consultado.

Caña en las marismas

Es esta remoción de terrenos lo que pone en clarísimo riesgo el nuevo polígono empresarial de O Vao, que se encuentra en plena construcción a orillas de las marismas de Alba, donde el bambú se ha hecho especialmente fuerte, con un crecimiento espectacular por encontrarse en una zona húmeda.

En O Grove se han retirado el 70% de las plantas ajenas Galicia Ambiental y el Ayuntamiento de O Grove han actuado al unísono y conseguido poner una barrera a la expansión descontrolada de especies como la hierba de la Pampa (cortaderia selloana), la uña de gato y la acacia negra, sobre todo.Para conseguir este éxito ha sido necesaria una actuación firme de poner freno a la presencia de unas plantas que crecen de forma meteórica en prácticamente cualquier terreno, incluso sobre la arena cual es el caso de la uña de gato, una especie de cáctus con unas flores lilas muy llamativas y parecidas a las margaritas.La retirada de todas estas invasoras supone un enorme esfuerzo, tanto de personal, como económico, que se mitiga con la acción de voluntarios y también ayudas de las distintas instituciones para combatir estas plgas, incluso por parte de Europa.Galicia Ambiental consiguió la pasada semana retirar tonelada y media de estas plantas invasoras gracias a un grupo de visitantes que acudió con este propósito de cuidar el medio ambiente. En esta actividad también se retiraron cerca de cien kilos de basura expandidos por las playas de San Vicente.

Este cañaveral en crecimiento es perfectamente visible desde la autopista a la altura de la playa del peaje de Pontevedra, sobre el que se ha elevado un enorme muro de bloques de granito, que sostiene la superficie comercial.

Los casos del interior

Pero también hay casos muy llamativos en el interior de la provincia de Pontevedra. Benito García pone como ejemplo la expansión de hierba de la Pampa el puente más antiguo de Galicia, de 1.150 años, sito en Lalín, y que recientemente ha sido restaurado.

El responsable del colectivo ecologista critica que no se haya tenido la precaución de usar tierras con semillas de la cortaderia y que han crecido de forma alarmante.