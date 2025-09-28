La variedad a la marinera gana por goleada en la Festa da Ameixa de Poio
La carpa en Campelo vende cientos de raciones a los asistentes a la cita gastronómica
Poio vive este fin de semana una nueva edición de la Festa da Ameixa. Solo durante la jornada del viernes, las ventas de raciones superaron en un 33% las de la última edición, la primera en la que se implantó la apertura de los puestos de venta ya desde la jornada inaugural. En la primera noche se vendieron cerca de 200 raciones, siendo las almejas a la marinera la opción más demandada por los asistentes.
La lluvia no fue capaz de frenar el entusiasmo este sábado en Campelo. La carpa de degustación se volvió a llenar a mediodía, demostrando una vez más el tirón de esta cita con la gastronomía marinera. De hecho, en la jornada matinal se vendieron más de 400 raciones de almeja siendo, de nuevo, la receta a la marinera la preferida.
Hoy domingo promete ser una jornada completa, con una amplia programación que combina sabor, música y actividades para todas las edades. Las carpas de degustación seguirán abiertas entre las 13.00 y las 16.00 horas.
La sesión vermú comenzará a las 13.00 horas con la actuación en directo del grupo Uno Más, mientras que, como ya ocurrió el sábado, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles gratuitas en horario de mediodía y tarde.
La música continuará en la Praza da Granxa con el concierto de la Escola de Acordeóns de Campelo a las 17.00 horas y la actuación de Son das Corbaceiras, que traerá la canción marinera a las 18.00 horas. El fin de fiesta será de la mano de la orquesta Los Players, a partir de las 19.00 horas, y culminará con un espectáculo de fuegos de artificio a las 22.00 horas.
Además, como complemento a la 37ª edición de la Fiesta de la Almeja, el Concello de Poio también organiza unas jornadas técnicas y gastronómicas para poner en valor este producto. Las Xornadas Técnicas da ameixa reunirán en la Casa Rosada el jueves 2 de octubre a administraciones, expertos y profesionales alrededor del marisqueo en la ría de Pontevedra. Incluyen conferencias, mesa redonda con agentes del sector así como un taller de cocina y degustación gastronómica con la almeja como protagonista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos
- El exceso de velocidad vial se dispara en los meses de verano, con más de 10.000 denuncias
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»
- El riesgo de 'colapso' judicial centra la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia de Pontevedra