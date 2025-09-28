La variedad a la marinera gana por goleada en la Festa da Ameixa de Poio

Poio vive este fin de semana una nueva edición de la Festa da Ameixa. Solo durante la jornada del viernes, las ventas de raciones superaron en un 33% las de la última edición, la primera en la que se implantó la apertura de los puestos de venta ya desde la jornada inaugural. En la primera noche se vendieron cerca de 200 raciones, siendo las almejas a la marinera la opción más demandada por los asistentes.

La lluvia no fue capaz de frenar el entusiasmo este sábado en Campelo. La carpa de degustación se volvió a llenar a mediodía, demostrando una vez más el tirón de esta cita con la gastronomía marinera. De hecho, en la jornada matinal se vendieron más de 400 raciones de almeja siendo, de nuevo, la receta a la marinera la preferida.

Hoy domingo promete ser una jornada completa, con una amplia programación que combina sabor, música y actividades para todas las edades. Las carpas de degustación seguirán abiertas entre las 13.00 y las 16.00 horas.

Comensales disfrutan de sus platos en una mesa. | Rafa Vázquez

La sesión vermú comenzará a las 13.00 horas con la actuación en directo del grupo Uno Más, mientras que, como ya ocurrió el sábado, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles gratuitas en horario de mediodía y tarde.

La música continuará en la Praza da Granxa con el concierto de la Escola de Acordeóns de Campelo a las 17.00 horas y la actuación de Son das Corbaceiras, que traerá la canción marinera a las 18.00 horas. El fin de fiesta será de la mano de la orquesta Los Players, a partir de las 19.00 horas, y culminará con un espectáculo de fuegos de artificio a las 22.00 horas.

Además, como complemento a la 37ª edición de la Fiesta de la Almeja, el Concello de Poio también organiza unas jornadas técnicas y gastronómicas para poner en valor este producto. Las Xornadas Técnicas da ameixa reunirán en la Casa Rosada el jueves 2 de octubre a administraciones, expertos y profesionales alrededor del marisqueo en la ría de Pontevedra. Incluyen conferencias, mesa redonda con agentes del sector así como un taller de cocina y degustación gastronómica con la almeja como protagonista.