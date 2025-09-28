La UNED cierra con gran éxito el seminario «Volver a ser humanos»

La UNED de Pontevedra ha clausurado con un «rotundo éxito» el seminario internacional «Volver a ser humanos», un encuentro que, en el marco de la XXXII Bienal de Arte de Pontevedra, que se ha consolidado como uno de los espacios de reflexión y debate más relevantes del panorama cultural contemporáneo. Con cerca de 800 participantes de más de 15 países y la intervención de destacados filósofos, artistas, académicos y comisarios de prestigio internacional, el seminario ha situado Pontevedra y la UNED en el centro del diálogo global sobre el arte, la ética, la memoria y el futuro de la humanidad.

Durante tres intensos días, del 25 al 27 de septiembre, la sede de la UNED se convirtió en un foro de pensamiento interdisciplinar, abordando desde múltiples perspectivas la necesidad de «volver a ser humanos» en un contexto global marcado por conflictos armados, crisis migratorias, desigualdad, transhumanismo y el urgente desafío de repensar el papel del ser humano en el mundo actual.

El acto de clausura contó con la participación de Sergio Martínez Luna, vicedecano de la Facultad de Filosofía; Antón Sobral y Agar Ledo, comisarios de la XXXII Bienal; y Alfonso Vázquez Reboredo, subdirector de la UNED Pontevedra. Todos ellos destacaron el papel fundamental del seminario como plataforma del pensamiento crítico y creativo, así como su capacidad para conectar el conocimiento académico con los desafíos sociales, políticos y culturales contemporáneos.

«Esta Bienal ha demostrado que el arte y la filosofía no solo interpretan la realidad, sino que tienen la capacidad de transformarla. Este seminario ha sido un ejemplo de cómo el pensamiento y la creación pueden abrir caminos hacia un mundo más humano y más justo», subrayaron.

El programa reunió algunas de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo a nivel internacional.