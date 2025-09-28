El PP urge que se corrija el problema del agua en el colegio público de Xeve

El presidente y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha exigido al gobierno local del Bloque Nacionalista Galego que ponga fin de manera inmediata a la falta de agua potable que sufren los alumnos del CEIP Santo André de Xeve, desde el inicio del curso escolar 2025/2026.

El concejal portavoz popular ha señalado al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y al concejal de Educación, Demetrio Gómez, como los máximos responsables de esta lamentable situación y les ha reclamado que «dejen de buscar excusas y culpables externos para encubrir una gestión nefasta de las tareas de mantenimiento y suministro de agua potable que depende directamente del Concello de Pontevedra».

El portavoz del grupo del PP en la ciudad ha manifestado que «no se trata de una avería sobrevenida, sin margen de reacción, sino de una situación crítica y de sobra conocida por parte del alcalde y de la concejalía de Educación desde este veran0».

Y por todo ello, califica de absolutamente «vergonzoso» que cerca de 150 escolares se vean privados de un servicio esencial como es el acceso al agua potable en su centro educativo, a estas alturas del siglo XXI.

«Miguel Fernándes Lores hace mucho tiempo que dejó de estar pendiente de las necesidades básicas de los ciudadanos, sumado a la dejación de funciones de sus concejales, es una quimera que estén a la altura de responder a los problemas que padece la ciudadanía y los pontevedreses lo están pagando con creces», ha concluido el edil popular al mostrar si indignación por esta carencia básica en el centro educativo.

La falta de agua potable en un colegio del rural pontevedrés, como es el caso de Xeve, afirman otras fuentes de esta formación política es un problema muy común porque las principales inversiones de destinan al centro urbano.

Con todo, insisten en que se trata de un colegio cn bastante matrícula de alumnos, por lo que el Ayuntamiento debería tomar medidas cuanto antes para que la comunidad educativa disponga ya del servicio de abastecimiento.