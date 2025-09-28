Pontesán cierra sus puertas con más público y más asociaciones

La entrega del Premio Pontesán al constructor pontevedrés Arturo Ramírez por su compromiso social puso el fin a la sexta edición de la Feira da Saúde e Benestar de Pontevedra, que cerró sus puertas con más público y más asociaciones socio-sanitarias que nunca.

Esta edición contó con ponentes tan dispares como el científico y genetista de fama internacional Anxo Carracedo, el neurólogo Manuel Arias o los influencer @nuskachousa o @medicilio; en la que niños y mayores aprendieron y disfrutaron en talleres lúdicos y propuestas de actividad física y en la que las asociaciones socio-sanitarias, clubes deportivos y colegios profesionales visibilizaron su trabajo.

En los dos días que duró Pontesán se generaron complicidades y sinergias colaborativas entre los distintos pilares que la hacen posible -asociaciones, clubes, enfermos y familias, cuidadores, profesionales y administraciones-; se abrieron y se consolidaron canales de diálogo y cooperación, con una intención declarada de continuidad y se ahondó en el compromiso de seguir adelante con una iniciativa, en línea con la ciudad pensada para las personas, inclusiva y saludable que es Pontevedra.

«Estamos orgullosos de la participación del asociacionismo, orgullosos de que sea la única feria de la salud y el bienestar que se hace en Galicia y espero que se hagan más, porque todo el apoyo que se pueda prestar a los enfermos y familias es necesario», subrayaba el alcalde Miguel Fernández Lores.

La presidenta de CEDDD-Galicia, María Jesús Monterde, mostró su satisfacción: «La gente fue muy receptiva, duplicamos el número de visitantes (podemos hablar de miles), cada vez somos más asociaciones. Somos, sin duda, un referente en Galicia».