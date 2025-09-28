Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontesán cierra sus puertas con más público y más asociaciones

«Duplicamos el número de visitantes», asegura su organizadora, María Jesús Monterde, presidenta de CEDDD-Galicia

Jornada inaugural de la feria Pontesán.

Jornada inaugural de la feria Pontesán. / FdV

A.L.

Pontevedra

La entrega del Premio Pontesán al constructor pontevedrés Arturo Ramírez por su compromiso social puso el fin a la sexta edición de la Feira da Saúde e Benestar de Pontevedra, que cerró sus puertas con más público y más asociaciones socio-sanitarias que nunca.

Esta edición contó con ponentes tan dispares como el científico y genetista de fama internacional Anxo Carracedo, el neurólogo Manuel Arias o los influencer @nuskachousa o @medicilio; en la que niños y mayores aprendieron y disfrutaron en talleres lúdicos y propuestas de actividad física y en la que las asociaciones socio-sanitarias, clubes deportivos y colegios profesionales visibilizaron su trabajo.

En los dos días que duró Pontesán se generaron complicidades y sinergias colaborativas entre los distintos pilares que la hacen posible -asociaciones, clubes, enfermos y familias, cuidadores, profesionales y administraciones-; se abrieron y se consolidaron canales de diálogo y cooperación, con una intención declarada de continuidad y se ahondó en el compromiso de seguir adelante con una iniciativa, en línea con la ciudad pensada para las personas, inclusiva y saludable que es Pontevedra.

«Estamos orgullosos de la participación del asociacionismo, orgullosos de que sea la única feria de la salud y el bienestar que se hace en Galicia y espero que se hagan más, porque todo el apoyo que se pueda prestar a los enfermos y familias es necesario», subrayaba el alcalde Miguel Fernández Lores.

La presidenta de CEDDD-Galicia, María Jesús Monterde, mostró su satisfacción: «La gente fue muy receptiva, duplicamos el número de visitantes (podemos hablar de miles), cada vez somos más asociaciones. Somos, sin duda, un referente en Galicia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents