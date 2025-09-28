Pontesán cierra sus puertas con más público y más asociaciones
«Duplicamos el número de visitantes», asegura su organizadora, María Jesús Monterde, presidenta de CEDDD-Galicia
A.L.
La entrega del Premio Pontesán al constructor pontevedrés Arturo Ramírez por su compromiso social puso el fin a la sexta edición de la Feira da Saúde e Benestar de Pontevedra, que cerró sus puertas con más público y más asociaciones socio-sanitarias que nunca.
Esta edición contó con ponentes tan dispares como el científico y genetista de fama internacional Anxo Carracedo, el neurólogo Manuel Arias o los influencer @nuskachousa o @medicilio; en la que niños y mayores aprendieron y disfrutaron en talleres lúdicos y propuestas de actividad física y en la que las asociaciones socio-sanitarias, clubes deportivos y colegios profesionales visibilizaron su trabajo.
En los dos días que duró Pontesán se generaron complicidades y sinergias colaborativas entre los distintos pilares que la hacen posible -asociaciones, clubes, enfermos y familias, cuidadores, profesionales y administraciones-; se abrieron y se consolidaron canales de diálogo y cooperación, con una intención declarada de continuidad y se ahondó en el compromiso de seguir adelante con una iniciativa, en línea con la ciudad pensada para las personas, inclusiva y saludable que es Pontevedra.
«Estamos orgullosos de la participación del asociacionismo, orgullosos de que sea la única feria de la salud y el bienestar que se hace en Galicia y espero que se hagan más, porque todo el apoyo que se pueda prestar a los enfermos y familias es necesario», subrayaba el alcalde Miguel Fernández Lores.
La presidenta de CEDDD-Galicia, María Jesús Monterde, mostró su satisfacción: «La gente fue muy receptiva, duplicamos el número de visitantes (podemos hablar de miles), cada vez somos más asociaciones. Somos, sin duda, un referente en Galicia».
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Manuel Arias (neurólogo): «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos