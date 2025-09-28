Los Migheleiros se alían con Baco

El ambiente estaba garantizado pues basta con un par de birras para que resbale la lluvia y es que los Migheleiros se empaparon más por dentro con fresquísimas cañas de cerveza que por fuera.

Ataviados con los tradicionales sombreros de paja y los jerseys de rayas marineras, además de con chubasqueros de turista, los asistentes a la fiesta de Marín se lo pasaron en grande desde primeras horas de la mañana.

Era como un botellón gigantesco que comenzó casi por casualidad hace dos lustros en la villa y que ya no parece tener retorno. Y es no que no puede haber vuelta atrás en una fiesta en la que se involucra todo el pueblo, más bien aquellos que han nacido unos años antes y unos después de la barrera que separa los dos milenios. El San Migheleiro es casi un carnaval a pequeña escala con el que se pone fin al verano, casi una fiesta de disfraces si se pondera que los asistentes van uniformados, para demostrar que acuden como invitados, aunque sean los anfitriones.

Y para contribuir a ello, son una veintena de bares del centro de la villa marinera los que se han sumado a la celebración con la que se calientan motores para la celebración de San Miguel, patrón de los marineros, el próximo fin de semana.

El centro de Marín, abarrotado por la celebración del San Migheleiro. | Rafa Vázquez

Danza de las espadas

Ahí sí que Marín se esmera para conmemorar la efemérides por todo lo alto, con misas y procesiones, pero también con la vistosa Danza de las Espadas, una verdadera oda que se rinde a San Miguel en la localidad.

Una fiesta que se remonta al siglo XVII y que tras casi cuatro siglos cuenta con la declaración de Festa de Interese Turístico Galego. En este baile, que se ejecuta a las siete de la tarde en la Alameda de Marín, participan hombres y mujeres, niños y niñas; todos ellos con vestimenta blanca y con banda roja a la cintura para los varones y de color azul para las féminas.

La danza se representa durante la procesión, acompañada por la imagen del santo, y es tradición que se detenga en tres lugares de la villa,a la sazón: Alameda, Plaza de España y do Reloxo.

Ayer, hasta la una de la madrugada, los asistentes al Migheleiro también terminaron bailando, aunque a un ritmo bastante diferente. Con todo han quedado muchas ganas de que llegue la fiesta de 2026, porque quien asiste a una quiere volver. Y si no que se lo digan a los pontevedreses, a los de la Boa Vila, que nunca fallan a la cita. La diversión, llueva o no, está garantizada.