Manuel Arias (neurólogo): «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»

El neurólogo Manuel Arias Gómez, galardonado por la Sociedad Española de Neurología con el Premio SEN Enfermedades Neurológicas y por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia por su labor científica y a su dedicación a la investigación, habló ayer sobre la función del sueño en la salud en la VI Feira Pontesán de Pontevedra. Arias fue jefe de la Sección de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Santiago hasta su jubilación en la sanidad pública y profesor asociado a la Facultade de Medicina de la USC. Entre sus logros académicos destacan también numerosas aportaciones a libros y publicaciones especializadas en neurología. Él puso nombre a la "ataxia de la Costa da Morte", una enfermedad genética rara.

¿Por qué es tan importante el sueño en nuestra salud?

Muchas veces no nos damos cuenta de que el sueño es una parte importante de la vida de las personas, porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Los bebés duermen más de 15 horas al día y a una persona en edad avanzada, a partir de los 80 años o más, con seis horas le debería ser suficiente, siempre y cuando sea un sueño de calidad.

¿Qué ocurre cuando dormimos?

En esta importante función cerebral no es que se apague el cuerpo, sino que hay una fase, la que se llama del movimiento rápido de los ojos (R.E.M. en inglés), en la que el cerebro va a mucha velocidad. Se ha descubierto que el cerebro tiene un sistema de drenaje: glinfático. Son unos canales que están alrededor de los vasos que penetran en el cerebro en los que se depuran unas proteínas que están viejas. En concreto sabemos que la enfermedad de alzhéimer se produce por un acúmulo entre las neuronas que las asfixian de una proteína que se llama amiloide. Por ahí se drena. Ese drenaje tiene lugar en la fase R.E.M., sobre todo si dormimos de lado, es importante hacerlo, ya que lo facilita. Se conoce el sueño R.E.M. desde los años 50.

Biológicamente hablando, ¿cómo se produce el sueño?

La reina de la noche es la melatonina mientras que la hormona del despertar es la orexina o hipocretina, que te espabila. Si tienes déficit de esta última se produce la narcolepsia: te duermes fácilmente a lo largo del día.

¿Podemos hacer algo para generar más melatonina? ¿Son útiles los complementos en las farmacias?

La melatonina se fabrica porque se conoce perfectamente, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo empieza a fabricarla a partir de las nueve de la noche, dependiendo del reloj biológico de cada uno.

Por eso nos quedamos dormidos ante la televisión...

Sí. Y es que la melatonina va disminuyendo a lo largo del sueño a la vez que va aumentando la hipocretina, la que te despierta. Eso cuando todo funciona bien.

«Un problema muy grande que hay hoy en día son las pantallas. La cama es para dormir»

¿Cuántas horas debe dormir una persona en la edad adulta media?

Una persona con ocho horas debería estar bien. Depende de cada persona. Yo descubrí que cuanto menos ceno, mejor duermo. Por ejemplo, si te pasas en la siesta te puedes levantar con migraña. Depende de cada persona.

¿Qué ocurre si por nuestro ritmo de vida dormimos menos: siete, seis horas...? ¿Provocamos daños irreversibles?

No son irreversibles, pero hay menos limpieza. Puedes recuperar durante el fin de semana, esa cura de sueño funciona. Un problema que hay hoy en día muy grande es con las pantallas. No debemos tener televisión en la habitación de dormir. La cama es para dormir.

¿Qué debemos hacer antes de irnos a dormir?

Ropa cómoda, ejercicio suave (nunca fuerte, que te activa), meditación... Nada de ruidos de aire acondicionado ni demasiado calor. Yo me pongo un poco la radio con la emisora de música clásica.

¿Qué es el insomnio?

Es uno de los trastornos del sueño, de los más prevalentes. Se da mucho en trabajadores que tienen cambios de turnos, pero también en otras personas por el ritmo de vida. Hay otras enfermedades que causan trastornos tanto del inicio como del mantenimiento del sueño. El insomnio es un problema grande de la sociedad actual y España es uno de los campeones del mundo en consumo de hipnóticos.

¿Cómo influyen las cuestiones hormonales en las mujeres? ¿Se ven más afectadas en el sueño?

Sí. Pero no solo por las cuestiones hormonales, sino también por la carga de trabajo heredada a nivel social. El insomnio perimenopáusico (en la etapa de transición hacia la menopausia) es bastante frecuente. Pero en la población en general hay otras cuestiones que también afectan: depresión, ansiedad, hipertiroidismo, trastornos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria...