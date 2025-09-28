Las luces navideñas de Sanxenxo para dos años costarán 360.000 euros

La Concellería de Cultura, dirigida por Elena Torres, ultima la licitación del alumbrado de Navidad por dos anualidades por un importe de 359.909 (IVA incluido. El horario de encendido previsto es de 18:00 a 2:00 horas desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero.

En total se colocará 345 motivos de alto valor estético, fabricados en estructura soporte de aluminio, que se distribuirán por hasta 84 espacios diferentes de las siete parroquias. Desde el punto de vista técnico, la propuesta deberá estar diseñada con tecnología de alta eficiencia 100 % led, con equipos correctamente homologados. Desde el punto de vista estético, el alumbrado propuesto será sometido a la aprobación municipal y aportará personalidad propia a cada una de las zonas de actuación.

Asimismo, el licitador debe adquirir el compromiso de responder de manera inmediata ante cualquier anomalía de la instalación que afecte sobre todo a la seguridad durante las 24 horas del día. Para ello, la empresa instaladora tendrá la obligación de disponer de una persona responsable y de un teléfono de localización, con el objetivo de que en un plazo menor de cuatro horas después de recibir el aviso de avería disponga del personal y los medios necesarios para la reparación de la avería o anomalía producida.

Con respecto a las dos anualidades, el contratista adquiere el compromiso de instalar un alumbrado ornamental diferente. Concretamente en la temporada siguiente la propuesta de la empresa deberá contener como mínimo un 75 % de elementos ornamentales distintos a los instalados este año durante la época festiva, propuesta que deberá ser previamente avalada y autorizada por el Concello. Para ello, el adjudicatario deberá presentar dicha propuesta con una antelación mínima de seis meses a la fecha de encendido del alumbrado de Navidad.

Así el contrato se encarece en 102.240 euros del propuesto en 2023 como una apuesta del gobierno local por potenciar y reforzar una temporada vacacional que año tras año mejora sus datos de visitantes.