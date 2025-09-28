Líderes en el sector de la moda, viajes y fitness se reúnen en Sanxenxo

El primer encuentro de «influencers» promovido por el joven sello meañés Creativos Digitales ESP se saldó como primera toma de contacto congregando a media decena de jóvenes que se dedican a promover en redes sociales diversos asuntos de interés, esto es, gente con comunidades de más de 10.000 seguidores.

El promotor de esta iniciativa, Samuel Dacosta Pérez, reconocía que «en este encuentro actuó como contacto, para conocerse personalmente y poner sobre la mesa nuevos contenidos de éxito que explorar».

Entre los «influencers» citados en el camping Cachadelos (Sanxenxo) para esta convivencia celebrada hace unos días en la capital del turismo gallego, se hallaba Lara Blanchard, actriz e «influencer» pontevedresa afincada en Madrid que centra su actividad en la red con contenidos de viajes, estilo de vida y fotografía y que, además, saltara a la televisión por participar hace unos años en el reality «La isla de las tentaciones».

Junto a ellos otros prestigiosos divulgadores de mensajes en las redes sociales, tanto de Sanxenxo como de Boiro y otros municipios gallegos, marcados todos ellos por la juventud y que centran sus contenidos en la red con temas como moda, viajes y fitness.

En Sanxenxo tuvieron su momento para disfrutar del karting Racing Dakar, un escenario desde el que cada cual emitió contenidos propios para exportarlos a sus seguidores, lo que se convirtió en un verdadero éxito para los participantes.

Samuel Dacosta tiene como propósito que esta cita «pueda repetirse cada año con más participantes, más empresas de la comarca que se ofrezcan a colaborar y acercar al mundo de los ‘influencers’ sus negocios para visibilizarlos luego a través de ellos».

Orígenes

Creativos Digitales ESP nació como agencia en julio de 2024, de manos de su promotor Samuel Dacosta Pérez, un emprendedor de éxito desde hace ya varios años.

Natural de la parroquia de Dena, completó estudios de Informática y su inquietud le llevó a especializarse luego en diseño digital.

Su iniciativa empresarial responde a una agencia digital especializada en diseño de páginas web, producción de contenidos, diseño gráfico, anuncios digitales de empresas y comercios interesados en proyectarse desde este campo, explica al dar cuenta del éxito de la reunión celebrada en la localidad sanxenxina.