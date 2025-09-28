Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra

Un total de cinco patrullas de la Policía Nacional (tres) y Local (dos) se movilizaron en la tarde de este domingo ante una alarma comunicada a raíz de una discusión familiar.

Los hechos ocurrieron poco antes de las siete de la tarde, cuando en una vivienda de la calle César Boente, en el casco histórico, se produjo una discusión en el ámbito familiar, tal y como informan fuentes de la Policía Local de Pontevedra.

Pese a que el despliegue provocó la curiosidad y la alarma de los viandantes, ya que las patrullas circularon a una velocidad más elevada de lo habitual y con las sirenas sonando, finalmente «no se vieron indicios delictivos más allá de la propia discusión». En menos de media hora los agentes abandonaron el lugar.