Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo
En la segunda ocasión lo arrestaron cuando estaba en plena faena en un bar este domingo
R. P.
La Policía Local de Sanxenxo detuvo a un hombre, por segunda vez en menos de 24 horas, mientras robaba en un establecimiento hostelero.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron a las 05.00 horas de este domingo cuando los agentes realizaban un servicio nocturno de control y vigilancia.
En ese momento, vieron la puerta abierta de un establecimiento hostelero y comprobaron que había sido forzada. Una vez en el interior encontraron al hombre detenido mientras sustraía objetos de valor.
Esta es la segunda detención del individuo en menos de 24 horas ya que, en la mañana del sábado, una patrulla acudió a una lavandería por un robo con fuerza en el que llevaron dinero en efectivo y causó cuantiosos daños materiales.
El arrestado, que cuenta con un amplio historial delictivo y fue detenido en varias ocasiones en el último mes en distintas actuaciones, se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil de Sanxenxo y está previsto que pase en las próximas horas a disposición judicial.
- Las ventajas de una prótesis osteointegrada: «Los músculos que llevaban 15 años sin trabajar ahora vuelven a hacerlo»
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Una empleada del hogar desvalija la casa de la anciana en la que trabajaba en Pontevedra
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Manuel Arias (neurólogo): «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Medicina Nuclear abrirá la mudanza sanitaria al Gran Montecelo, que Sanidade ya planifica
- San Migheleiro reina hoy en Marín con una «fiesta diurna»
- El Ayuntamiento de Pontevedra donará una ayuda de 15.000 euros a refugiados palestinos