Ayudas a mujeres que quieran ser árbitras
La Diputación de Pontevedra abre el plazo para solicitar la línea de ayudas dotada con 25.000 euros para que las mujeres puedan financiar los estudios que les permitan acceder a los puestos de técnicas o entrenadoras en clubes deportivos y de juezas y árbitras en las diferentes modalidades deportivas. Es hasta el 17 de noviembre.
