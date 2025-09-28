Los alumnos de Meaño ofrecen el Concerto de Outono, con vistas al Certame Galego
Es a las 18.30 horas en Ribadumia | El autonómico es en Pontevedra
T.H,
Bajo el nombre «Concerto de Outono», la Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño actúa hoy domingo en el auditorio de Ribadumia. Será a las las 18.30 con entrada libre, y servirá como preparatorio para su participación en el Certame Galego de Bandas de Música que se celebra los días 18 y 19 de octubre en el Pazo da Cultura en Pontevedra. En él se darán cita 18 bandas de música repartidas entre las cinco categorías contempladas.
En modalidad infantil, para los músicos alevines, la Banda de Meaño competirá con la leonesa Banda Escola de Música de Vequellina de Órbigo y la Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia. Entre las tres, se dirimirán los dos premios en liza por 1.000 y 500 euros.
Con tal motivo hoy en Ribadumia, la Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño ofrece un concierto con el mismo repertorio que interpretará en el Certame Galego. Así tocará las obras «Albo-dobre», «A miña primeira rapsodia» de Sergio Rodríguez, obra obligada por la organización, y «Xoldra», esta obra libre compuesta por el sanxenxino Antón Caneda que, a la sazón, es trompista de la BUMM y director de la Banda Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, con la cual el pasado año conseguía el primer premio en el Certame Galego.
La otra representación de la comarca arousana en el Certame Galego de este año pasa por la modalidad juvenil, donde participará la Banda Xuvenil de la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia y la Banda Sinfónica Xuvenil de Caldas. En esta categoría competirán con las bandas Municipal de A Estrada y Arca del concello coruñés de O Pino .En su caso, también dos premios a fallar, por importe de 1.500 y 750 euros. Añadidos cada una de las bandas percibirán las infantiles y juveniles, cuantías de 1.000 euros.
