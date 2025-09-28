Absentismo de los pacientes a consultas del área sanitaria: 104.652 faltas en un año

Situación diaria en una sala de espera de consultas para un especialista en el Hospital Montecelo: la enfermera sale con un listado de papel y comienza a llamar. Menciona un nombre tras otro de pacientes y, en función del servicio al que se refiere, puede darse la situación de que a lo mejor de cinco o seis solo hay un par de ellos presentes, el resto no aparecen. La profesional pregunta extrañada «¿Es que no está ninguno de estos? ¿Dónde están?».

Pronto se escuchan comentarios entre los que sí acuden: «Es normal, porque tardan tanto en dar las citas que ya uno se olvida de venir» o «Esto es de vergüenza, esa persona no ha venido y a lo mejor hay otra esperando más de un año por la consulta».

Solamente el año pasado, 2024, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se produjeron 104.652 faltas de pacientes a sus consultas. Casi ocho de cada diez correspondieron a la Atención Primaria: medicina familiar (médico de cabecera), pediatría, enfermería, fisioterapia, nutricionista... El total de estas fueron 80.732 y representaban el 4,12% del total de citas concertadas en este ámbito.

En Atención Primaria cuando un paciente no acude a una cita presencial o no contesta a una cita telefónica los facultativos anotan en su historia clínica «non acode ou non contesta», tal y como informa el Sergas a FARO.

«En el caso de la cita telefónica se le llama hasta tres veces para dar un margen al paciente y declarar la consulta telefónica no realizada. Si no acude o no contesta, debe volver a solicitar cita de nuevo», añaden estas mismas fuentes.

Aunque también hay que destacar algunas quejas de los usuarios al respecto: «Mi médica jamás, pero jamás de los jamases, llama en el horario en el que pides la cita. Y una cosa es que sea una hora orientativa y otra que te llame en lugar de a la mañana a última hora de la tarde», se queja una usuaria del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra.

En el especialista

En lo que respecta a la Atención Hospitalaria, es decir, las consultas de los especialistas, el año pasado los pacientes que no acudieron a sus citas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ascendieron a 23.920 personas, un 5% del total de cita programadas.

En estos casos, las citas si no se acude sí se pierden, de ahí que se haga recordatorio a los usuarios vía SMS, mensaje de texto, a su teléfono.

«Si el paciente no acudiese por una causa muy justificada (por ejemplo, un fallecimiento de un familiar) se puede rescatar otra cita reclamando/solicitando a los servicios de Admisión o de Atención al Paciente», explica el Sergas

Pero si no hay una justificación seria, «habría que volver a iniciar el proceso de petición a través del médico de Atención Primaria».

También en este caso los usuarios alegan sus razones. «Pero en qué cabeza cabe que te acuerdes de una cita si te la dan casi dos años después. A mi madre tuvimos que traerla al médico privado porque llevaban más de dos años sin llamarla para el urólogo», se queja el hijo de una mujer que de más de 70 años.

En cualquier caso, desde el Sergas se apela al correcto procedimiento: «Cuando un paciente no acude a una cita que tiene concertada, sea en Atención Primaria o en Hospitalaria, además de tener que hacer de nuevo todo el trámite si quiere ser atendido, si no la anula con anterioridad genera un perjuicio para otras personas que pueden estar esperando una consulta o una prueba, además de la consiguiente pérdida de tiempo para los profesionales de la sanidad».

Listas de espera

Hay que recordar que el tiempo medio de demora para una primera consulta de especialidad en los centros del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se cerró el año pasado en 58,6 días, una cifra similar a la de 2023, cuando se situó en 58,2 días.

Los servicios más afectados en este sentido son los de Neurología, con 123,6 días de media de espera, y Dermatología, con 75,4 días.

Aún así, en 2024 se realizaron 546.125 consultas en general, un 1,4% más que el año anterior, de las que 485.567 fueron presenciales y 60.558 no presenciales.

Rafa Vázquez | | FDV