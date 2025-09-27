La Xunta ratifica su apoyo al Culturgal del 28 al 30 de noviembre

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, recibió ayer a una representación de la nueva directiva de Culturgal, asociación que cada año organiza la feria cultural del mismo nombre y que congregará del 28 al 30 de noviembre en Pontevedra a lo más destacado del sector.

Durante la reunión, José López Campos ratificó el apoyo económico de la Xunta a esta cita por su posición «relevante» como plataforma para la promoción y difusión de los servicios y productos de todos los ámbitos artísticos hechos en Galicia y en lengua gallega.

A la reunión, en la que también participó el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, acudieron Víctor López y Camilo Franco, presidente y director de Culturgal, respectivamente, además de Fran Alonso (de la Asociación Galega de Editoras) y Darío Janeiro (de Punto.gal).

Junto a estos dos últimos colectivos, la asociación Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet) y EspazoCoop integran la nueva estructura de Culturgal para 2025.

Audiovisual gallego

Asimismo, el conselleiro se reunió también ayer con una representación de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi), colectivo empresarial pionero en el sector audiovisual gallego, para tratar diferentes acciones que ambas entidades desarrollan conjuntamente en este ámbito, con el foco puesto en el «buen momento» actual y en los principales retos de esta industria cultural.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistió también a esta reunión, en la que por parte de Agapi participaron su presidente, Felipe Lage Coro, la portavoz Natividad Juncal y su gerente, Uxía Caride.