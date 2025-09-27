Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita formativa a una empresa de los alumnos del Obradoiro de Emprego de Moraña y Portas

El alumnado do Obradoiro de Emprego «Xóvenes Moraña Portas Valga I», promovido por los concellos de Moraña, Portas y Valga, realizó una visita formativa a las instalaciones de la empresa Extrugasa, situada en Valga, con el objetivo de conocer de primera mano los procesos productivos de una compañía referente en el sector de la extrusión de aluminio y favorecer así a su futura inserción laboral.

