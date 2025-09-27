Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aplica en España desde 2020 para « garantizar un mínimo de ingresos a las familias vulnerables». La cuantía que se recibe depende del total de ingresos que la unidad de convivencia ya tiene y de la renta garantizada para esa composición familiar y cada familias cobra mensualmente unos 516,31 euros, por lo que la cuantía media mensual por beneficiario se sitúa en 191,05 euros, más de 20 euros por encima de la media nacional. Esta prestación que otorga el Gobierno central ha ganado claramente la batalla a otras ayudas sociales que otorga la Xunta, como la Renda de Integración Social (Risga) o las Axudas de Inclusión Social (AIS). Aunque no hay datos exactos de los beneficiaron del IMV en la ciudad de Pontevedra, en la provincia se han aprobado desde 2020 los expedientes para 16.400 hogares y 46.122 personas por algo más de 210 millones de euros.

Pero un vistazo a la evolución de la Risga y las AIS pone de manifiesto que los pontevedreses prefieren acudir a la ayuda estatal, que por el momento es incompatible con las prestaciones autonómicas, de ahí la caída de estas últimas. Según los datos aportados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el municipio de Pontevedra son tan solo 165 los vecinos que percibieron la Risga a finales de 2024, un centenar de ellos mujeres. Es la mitad de los 317 contabilizados hace apenas siete años, a finales de 2018. En el caso de las AIS, son 120 los beneficiarios ahora, cuando se llegó a rondar los 150.

Las ayudas de inclusión social son prestaciones económicas no periódicas que tienen como finalidad posibilitar o reforzar los procesos de inclusión social de las personas o familias valoradas técnicamente en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social, así como atender las situaciones de grave emergencia de personas o familias vulnerables que puedan desencadenar un proceso de exclusión social. En Pontevedra también es mayoritario entre las mujeres. Están destinadas a sufragar gastos extraordinarios y urgentes y, si es el caso, a financiar actuaciones de acompañamiento o refuerzo de carácter excepcional vinculadas a las medidas de apoyo de los diferentes tramos de la Risga.

Desde su puesta en marcha en 2020, cerca de 50.000 hogares gallegos se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, según datos de agosto de la Delegación del Gobierno en Galicia. Concretamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dedicado en estos cinco años más de 733 millones de euros a esta materia. En total, en Galicia hoy en día se están abonando 33.987 prestaciones de IMV al mes, que benefician a 91.826 personas. Por provincias, en A Coruña llegó a 20.411 hogares y a 51.308 personas, que en total recibieron 326 millones de euros. La segunda provincia con más expedientes aprobados desde 2020 fue Pontevedra, donde el Gobierno central invirtió algo más de 210 millones de euros en 16.400 hogares y 46.122 personas.

Finalmente, tanto Lugo como Ourense arrojan datos muy similares. En la primera, 6.390 hogares, compuestos por 17.706 personas, recibieron un total de 97,4 millones de euros. En la segunda, esta cifra fue ligeramente superior: 99,6 millones de euros, de los que se beneficiaron 6.688 hogares y 17.475 personas.

La Seguridad Social paga 25 millones al mes a 19.132 pensionistas en el municipio

El municipio suma un total de 19.132 receptores de una pensión contributiva de la Seguridad Social, que suman un importe total de 25.031.740 euros. Mientras que el número de pensionistas ha aumentado en la última década un 32%, ya que en 2015 había alrededor de 14.500, los fondos destinados a estos pagos han crecido casi un 80%, desde los 14 millones de entonces. La razón, al margen del aumento del censo de personas de la tercera edad, es que el importe medio de cada pago ha aumentado de forma notable en estos diez años, al pasar de 973 a 1.308 euros en la actualidad. Los datos corresponden al pasado mes de enero, último actualizados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en ellos se pone de manifiesto que Pontevedra es el cuarto municipio de la provincia con la pensión media más alta, solo por detrás de Vigo, (1.359) Marín (1.350,6), Bueu (1.350,4), y Nigrán (1.325 euros). Los 19.132 pensionistas indican que prácticamente uno de cada cuatro pontevedreses percibe una pensión de este tipo. Es el 23% del censo oficial de 83.077 habitantes, si bien probablemente sea un porcentaje real más bajo ya que la población efectiva en el municipio ya supera los 85.000 vecinos empadronados.